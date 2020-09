Geen duidelijkheid over redding Brantano-jobs

Het blijft onduidelijk welke Brantano-winkels Van Haren overneemt. Ook hoeveel jobs de Nederlandse schoenwinkelketen redt, blijft onbekend. Zeker is dat de overgenomen winkels meteen vier maanden dichtgaan voor verbouwingen.

De Nederlandse schoenwinkelketen Van Haren - een onderdeel van de Duitse groep Deichmann - schenkt nog altijd geen klare wijn over haar plannen in België. Twee weken geleden nam Van Haren 43 winkels van de failliete schoenwinkelketen Brantano over. Voor 66 andere winkels is er nog geen oplossing. De curatoren bieden de panden te koop aan andere winkelketens aan.

Al twee weken leven de 647 mensen die bij Brantano werkten in onzekerheid. Kunnen ze aan de slag bij Van Haren of niet? In een persbericht dat Van Haren vrijdag de wereld instuurde, preciseert het bedrijf niet hoeveel Brantano-werknemers er aan de slag kunnen.

Zorgvuldig

Van Haren herhaalt dat het zo veel mogelijk Brantano-werknemers een job wil geven. 'We beseffen dat het voor de werknemers een zware periode is, na een al erg zwaar en onzeker voorjaar. Samen met de sociale partners zullen we er alles aan doen om zo zorgvuldig mogelijk de beste oplossingen uit te werken', klinkt het.

Welke winkels Van Haren overneemt, blijft onduidelijk. Zeker is dat ze op 1 oktober minstens vier maanden de deuren sluiten. In die tijd worden ze verbouwd tot Van Haren-winkels. Pas vanaf februari kunnen de schoenenverkopers het werk hervatten.

Heel vervelend

De vakbonden reageren teleurgesteld op het nieuws. 'Dit is heel vervelend voor het personeel, dat duidelijkheid wil over zijn toekomst', zegt Erika Lambert van de vakbond ACV Puls. 'Het is heel vreemd dat Van Haren een deal heeft gesloten met de curatoren, maar er niet over wil communiceren.'

De vakbonden houden er rekening mee dat Van Haren onder de arbeidsvoorwaarden van Brantano wil uitkomen. 'Wettelijk behouden mensen hun arbeidsvoorwaarden - waaronder hun anciënniteit - als ze zes maanden na een faillissement voor de overnemer van het failliete bedrijf aan de slag kunnen. Op 3 februari is het zes maanden geleden dat Brantano failliet ging.' Van Haren wil de winkels 'geleidelijk vanaf 1 februari' heropenen.