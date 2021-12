Geen speurders meer voor onderzoek naar modegroep FNG

Het gerechtelijk onderzoek naar gesjoemel bij de modegroep FNG zit in het slop. De onderzoeksrechter kan het miljoenenonderzoek niet meer ernstig voortzetten bij gebrek aan politiespeurders.

Het FNG-dossier is een van de belangrijkste financieel-economische strafonderzoeken die het gerecht momenteel voert in ons land. Er hebben zich al 74 burgerlijke partijen gemeld en er staan honderden miljoenen euro’s op het spel. Maar de onderzoeksrechter, Theo Byl, heeft achter de schermen aan de alarmbel getrokken omdat er zo’n gebrek is aan speurders dat hij het onderzoek niet meer serieus kan voeren.

Het gerechtelijk onderzoek begon in de zomer van vorig jaar nadat de beurstoezichthouder FSMA op 8 juli zijn dossier over FNG had overgemaakt aan het Antwerpse parket. Byl moest samen met een team van gespecialiseerde speurders uitpluizen of er sprake was van marktmanipulatie, valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, misbruik van vennootschapsgoederen en het verhinderen van onderzoek door de FSMA. Tijdens dat speurwerk kwamen ook aanwijzingen van witwassen boven water. Er zou zeker 110 miljoen euro zijn weggesluisd bij de failliete modegroep.

FNG vecht nog voor zijn overleven Zijn winkelketens zoals Brantano en Fred & Ginger gingen al failliet en vorig jaar leed FNG 77 miljoen euro verlies op een omzet van 303 miljoen euro. Maar het bedrijf probeert voort te gaan met zijn enige activiteit, de Scandinavische webwinkel Ellos. Om daarin te slagen moet FNG het investeringsfonds Nordic Capital uiterlijk volgend najaar 100 miljoen euro achterstallige kosten betalen. Nordic Capital verkocht Ellos in 2019 aan FNG, maar werd nog niet helemaal betaald. FNG wil het nodige geld verzamelen door Ellos deels naar de beurs te brengen begin volgend jaar. Als dat niet lukt, kan FNG het bedrijf ook (deels) verkopen aan een investeringsfonds of een concurrent. Alain Hellebaut, de CEO van speelgoedketen Maxi Toys, wordt vanaf 31 december uitvoerend voorzitter van FNG. Ex-VRT-baas Paul Lembrechts had op 20 oktober na de algemene vergadering onverwacht zijn ontslag aangeboden als CEO en voorzitter van FNG.

Momenteel is het gerechtelijk onderzoek vooral gericht op het traceren van het vermogen dat is weggesluisd. Daarover is al info opgevraagd in Nederland, Zwitserland en Luxemburg, nadat in ons land ook al huiszoekingen en verhoren zijn gebeurd om de frauduleuze constructies bloot te leggen.

Maar het ‘vermogensonderzoek’ raakt maar niet opgestart terwijl dat cruciaal is om op het einde van de rit ook ernstige verbeurdverklaringen te kunnen bekomen. Verschillende burgerlijke partijen, die grote schade hebben geleden door het debacle, hebben hun ongerustheid al geuit over het slabakkende onderzoek. Ook de onderzoeksrechter heeft daarover al meermaals achter de schermen aan de alarmbel getrokken bij de Antwerpse procureur en de Antwerpse procureur-generaal. Maar zijn noodkreten bleven tot nu zonder gevolg.

Bij de start van het gerechtelijk onderzoek was er wel nog sprake van een behoorlijk team van politiespeurders. Het ging onder andere om twee speurders van de Centrale dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie (CDGEFID). Maar een van die belangrijkste speurders haakt af omdat hij een opdracht in het buitenland heeft gekregen. Ook de steun van plaatselijke speurders van de federale gerechtelijke politie is stilgevallen.

Onderzoeksrechter Byl geeft geen commentaar. Ook de woordvoerder van het Antwerps parket, Kristof Aerts, reageert liever niet op de situatie.

Kunstmatig

Het gerechtelijk onderzoek zou nochtans al ernstige aanwijzingen aan het licht hebben gebracht dat is geknoeid bij FNG. De beleggers zouden al sinds 2018 zijn misleid met constructies om de omzet kunstmatig en bedrieglijk op te kloppen en de aandelenkoers te manipuleren.

Het trio dat FNG heeft opgericht - Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke - werd al snel in verdenking gesteld door de onderzoeksrechter. Maar begin dit jaar zijn nog andere betrokken partijen in verdenking gesteld. In mei maakte De Tijd bekend dat ook het prestigieuze advocatenkantoor NautaDutilh in verdenking was gesteld voor witwassen. Eind vorig jaar was al een huiszoeking uitgevoerd bij NautaDutilh en was een advocate van het kantoor in verdenking gesteld. Er zouden verdachte transacties zijn gebeurd via de derdenrekening van NautaDutilh, dat als juridisch adviseur heel nauw betrokken was bij de fabuleuze groei van FNG.