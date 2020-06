'Geen tientallen kandidaten om winkels over te nemen'

Goedkoop

Jan De Nys is optimistischer. De ondernemer verhuurt via zijn bedrijf Retail Estates 27 winkelpanden aan Brantano. 'We hebben FNG vandaag (maandag, red.) nog niet gehoord, maar een jaar geleden liet FNG al blijken dat het de zeven Waalse winkels die het van ons huurt kwijt wil.'

Hij maakt zich sterk dat hij vrij snel nieuwe huurders kan vinden. 'In Wallonië is de koopkracht enorm gedaald, waardoor veel ketens zich terugtrekken', zegt hij. Onder andere E5 Mode is bezig al haar Waalse winkels te sluiten. 'Tegelijk zijn er ook ketens die kansen zien. Denk aan Chaussea, een Franse schoenwinkelketen met erg lage prijzen. De discounter nam in het verleden al winkels over van Brantano. Die zijn met het Chaussea-concept wél succesvol.' Ook andere discountketens als Action ziet De Nys als mogelijke kandidaat-overnemers.