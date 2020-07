Geen voorlopige bewindvoerders bij FNG

Gerecht

FNG zit in zware moeilijkheden. Sinds vorig jaar maakt het bedrijf verlies . De oprichters van de modegroep zetten in Azië schimmige constructies en transacties op, waardoor het bedrijf waarschijnlijk honderden miljoen aan verwachte inkomsten verloren ziet gaan. Ook 2020 belooft een rampjaar te worden, want twee maanden lang waren de winkels dicht door het coronavirus.

Dat is op twee manieren rampzalig voor FNG. Het is niet zeker of de keten kleding en schoenen kan kopen om in het najaar te verkopen én de groep heeft 734 miljoen euro schulden.