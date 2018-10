Gegevens van tienduizenden Tomorrowland-festivalgangers gestolen

De ticketverdeler van Tomorrowland, Paylogic, is gehackt. De persoonlijke gegevens van 64.000 festivalgangers die in 2014 naar Tomorrowland gingen, zijn gestolen.

De organisatoren van het dancefestival Tomorrowland hebben een e-mail gestuurd naar ruim 64.000 festivalgangers die in 2014 een ticket kochten om hen te informeren over een datalek. De ticketverdeler van Tomorrowland, Paylogic, is het slachtoffer van een massale hacking, waarbij duizenden gegevens werden gekopieerd. 'Het bestand in kwestie bevat enkel de naam, het e-mailadres, het geslacht, de leeftijd en postcode, dus geen betaalgegevens, wachtwoorden of adressen', benadrukt woordvoerster Debby Wilmsen.

Hoewel dit scanbestand geen gevoelige persoonsgegevens bevat, zoals betaalgegevens, wachtwoorden of adressen, hebben we besloten om open te communiceren. De gestolen data is beperkt tot een deel van de ticketkopers in 2014 en bevat alleen hun naam, e-mailadres, geslacht, leeftijd en postcode.

Tomorrowland werd op 23 oktober gecontacteerd door zijn leverancier Paylogic. Die had een ongebruikelijke activiteit vastgesteld op een verouderd subsysteem. Na een uitgebreide analyse bleek er nog een oud scanbestand van Tomorrowland 2014 op die server te staan. Het werd meteen offline gehaald.

'Hoewel dit scanbestand geen gevoelige persoonsgegevens bevat, zoals betaalgegevens, wachtwoorden of adressen, hebben we besloten om open te communiceren. De data is beperkt tot een deel van de ticketkopers in 2014 en bevat alleen hun naam, e-mailadres, geslacht, leeftijd (geen geboortedatum) en postcode', zegt Wilmsen.

Veiligheid

Paylogic zegt het voorval te betreuren. 'Wij hebben alle nodige acties ondernomen om de aanwezigheid van verdere oude scanbestanden uit te sluiten. We blijven daarnaast verder investeren in de veiligheid van ons systeem. Dit incident raakt enkel Tomorrowland 2014 en niet onze andere klanten.'

Tomorrowland gaat samen met Paylogic bekijken, of er nog verdere stappen moeten ondernomen worden. De Gegevensbeschermingsautoriteit werd op de hoogte gebracht en er loopt een onderzoek.