Gemor bij personeel Colruyt

Er heerst ontevredenheid bij het personeel van supermarktketen Colruyt. De aanleiding is de communicatie rond de maatregelen om het coronavirus in te dijken, zegt Jan De Weghe van de socialistische bediendebond BBTK.

In een pamflet gericht aan het personeel halen de socialistische en de christelijke bediendebond uit naar de directie van Colruyt. Terwijl het bedrijf zich via reclamespots aan de buitenwereld van zijn beste kant toont, gaat er het intern heel anders aan toe, aldus de bonden. 'Jullie werkgever vindt zijn portefeuille belangrijker dan jullie veiligheid!' klinkt het.

Het bedrijf bevestigt dat een mail is rondgestuurd waarin werd aangekondigd dat de verplichting om alleen te komen winkelen zou kunnen vervallen. 'We wilden anticiperen op aangekondigde wetgeving. Maar onverwacht is die versoepeling er toch niet gekomen. In een volgende mail aan het personeel wordt dat rechtgezet. We wilden juist intern goed communiceren en vermijden dat onze werknemers zaken eerst in de krant moeten lezen', legt woordvoerster Hanne Poppe uit.