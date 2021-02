Gentenaren en Bernard Arnault investeren in Franse jassenmaker

Het Gentse investeringsfonds Integra doet mee aan een kapitaalronde bij de jassenmaker JOTT. Ook de luxegroep LVMH en rijkste Europeaan Bernard Arnault doen mee. 'De operatie is veel groter dan de 10 miljoen die wij inbrengen', zeggen de Gentenaren.

JOTT is bekend van zijn met dons gevulde jassen, vaak in felle kleuren. Het modebedrijf bestaat sinds 2005, toen de twee neven Nicolas en Mathieu Gourdikian begonnen het naar eigen zeggen 'beste lichte donsjack ooit' te verkopen.

Het Franse modemerk ontwerpt de jassen, maar verkoopt ze ook in zijn honderd eigen winkels in Frankrijk, Spanje, Portugal, Benelux, Zwitserland en China. In België zijn er vier: in Brugge, Brussel, Antwerpen en Louvain-La-Neuve. Daarnaast ligt de kleding in duizend externe winkels.

Veuve Cliquot

Om verder te kunnen groeien organiseert het bedrijf een grote kapitaalverhoging. Daar doet het Belgische fonds Integra aan mee. 'Wij investeren 10 miljoen euro voor een minderheidsaandeel', zegt woordvoerder Leonard Soenen.

De totale investering is veel groter, want er doen nog andere fondsen mee. 'Hoe groot de totale investering is, is vertrouwelijk', zegt Soenen.

Het meeste geld komt van het fonds L Catterton. Dat werd in 2016 opgericht door de Franse luxegoederengroep LVMH (Louis Vuitton, Veuve Cliquot) en Groupe Arnault. Dat is de holding van LVMH-eigenaar Bernard Arnault. Hij is de rijkste Europeaan.

GANT

L Catterton investeerde al eerder in mode. Het injecteerde geld in onder andere GANT, ba&sh en Sweaty Betty.

'De investering in JOTT was te groot voor L Catterton en daarom zochten ze partners', zegt Soenen. 'Ze kwamen bij ons terecht omdat we eerder geïnvesteerd hebben in L Catterton. Aan de kapitaalverhoging bij JOTT doen nog drie andere partijen mee. Het zijn geen Belgen.'