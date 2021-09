Gentse winkelvoorspeller neemt Parijs bureau over

RetailSonar kan op basis van een massa data vrij nauwkeurig voorspellen wat de beste ligging is voor een bepaalde winkel . Het gebruikt een combinatie van openbare data en informatie die winkels ter beschikking stellen. De schoenenondernemer Wouter Torfs is een van de investeerders in het bedrijf, dat onder meer werkt voor de winkelketens Colruyt, Action, McDonald’s, Jumbo en Media Markt.

De overname ondersteunt de Europese expansieplannen van RetailSonar, dat al meer dan 200 internationale klanten bedient. ‘Onze oplossingen zijn beschikbaar in 14 Europese landen. Daar komen jaarlijks data uit nieuwe landen bij. We zijn afgetekend marktleider in de Benelux en tellen ook veel tevreden Franse klanten. Frankrijk zien we als een van onze belangrijkste groeimarkten’, zegt CEO Dieter Debels.