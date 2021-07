Gerechtelijk onderzoek tegen moederbedrijf Fnac en Vanden Borre

Fnac Darty is in België het moederbedrijf van de bekende winkelketens Fnac en Vanden Borre.

Het gerecht in Frankrijk voert een onderzoek naar de elektronicagroep Fnac Darty, bij ons bekend van de winkelketens Fnac en Vanden Borre, wegens witwassen en bendevorming.

De Franse nieuwswebsite Mediapart pakte dinsdagavond uit met het nieuws, waarna het Franse persbureau AFP de informatie bevestigd kreeg. Uiteindelijk kwam het beursgenoteerde bedrijf Fnac Darty met een persbericht naar buiten.

Het onderzoek door het gerecht in Parijs begon in mei en draait rond mogelijk illegale transacties in cash. Volgens Mediapart werden tussen 2014 en 2021 meerdere bestellingen van goederen in winkels van de groep betaald met cash. Het ging om bedragen boven de wettelijk toegestane limiet, voor in totaal naar schatting 1,5 miljoen euro.

Net als in België gelden in Frankrijk limieten voor cashbetalingen in winkels om het witwassen van misdaadgeld tegen te gaan. Bij onze zuiderburen ligt de grens op 1.000 euro voor Franse particulieren en bedrijven. Voor niet-Fransen bedraagt de grens 15.000 euro.

Systeem

Bij Fnac Darty waren hogere bedragen in het spel, volgens Mediapart tot 47.000 euro. De website voegt eraan toe dat in zo'n 15 winkels in en rond Parijs van de keten Darty een systeem was opgezet om de wet te omzeilen en de omvang van de cashbetalingen te maskeren.

Het is niet duidelijk wie daarvan profiteerde. Mediapart schrijft dat vijf Parijse winkels speurders over de vloer kregen en dat vier winkeldirecteurs en een verkoopverantwoordelijke intussen werden ontslagen.