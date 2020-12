Gerechtelijke bewindvoerders blijven aan zet bij Mega World

De rechter verdaagde donderdag de uitspraak over het verzet van Mega World-eigenaar Dirk Bron tegen de aanstelling van gerechtelijke bewindvoerders bij de noodlijdende winkelketen naar 21 december. Op die dag moet meteen ook blijken of de keten failliet gaat.

Donderdag had een rechter zich moeten uitspreken in de beroepsprocedure die Dirk Bron, sinds begin dit jaar eigenaar van de 123 Mega World-winkels, had aangespannen. Maar de uitspraak werd verdaagd naar 21 december.

Bron verzette zich tegen het feit dat de rechtbank zijn bedrijf een maand geleden geen bescherming tegen schuldeisers wou geven. Hij verzette zich ook tegen de gerechtelijke beslissing om hem aan de kant te schuiven als CEO en te vervangen door twee tijdelijke bewindvoerders.

Die besloten dat Mega World niet kan overleven en vroegen eind november het faillissement aan. Maar de rechter heeft nog geen uitspraak gedaan over het faillissement, omdat Bron zich verzette tegen de eerdere beslissingen van de rechtbank.

Uitstel

Nu zal de uitspraak in de beroepsprocedure over de bewindvoerders samenvallen met de zitting van 21 december waarin beslist wordt of Mega World failliet gaat.

Maar ook daar kan nog uitstel in komen. De federale regering heeft beslist dat bedrijven tot eind januari niet failliet kunnen gaan, in een poging om de economie te beschermen tegen de coronacrisis. Als de maatregel voor 21 december in het staatsblad verschijnt, beslist de rechter pas in februari over het lot van Mega World.

Mega World kwam in zware problemen toen de winkels in maart moesten sluiten. Maar ook daarvoor maakte de achterliggende vennootschap al vier jaar verlies. Veel waarnemers gaven Bron weinig kans toen hij de keten begin dit jaar overnam.