Gevallen FNG-topman gaat thuisbatterijen installeren

Manu Bracke (links) is onder andere in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte, het indienen van valse jaarrekeningen en de manipulatie van de beurskoers van FNG.

Manu Bracke gaat aan de slag bij het energiebedrijf van zijn schoonvader. Bracke is in opspraak gekomen door het faillissement van de modegroep FNG. De onderzoeksrechter stelde hem in verdenking voor fraude.

Een van de drie ondernemers achter de failliete modegroep FNG heeft een nieuwe job. Manu Bracke gaat als consultant aan de slag bij Solenco Power, een Turnhouts bedrijf dat batterijen maakt om thuis groene energie op te slaan. Bracke is er sinds 2018 bestuurder.

'Mijn bedrijf is in volle ontwikkeling en versterking en ervaring zijn welkom', laat eigenaar Hugo Vandenborre weten via een mail. Hij is de schoonvader van Bracke. Hij wil niet reageren op andere vragen.

Misbruik

Terwijl Bracke zich toelegt op hernieuwbare energie, bereidt hij zich ook voor op de beschuldigingen aan zijn adres. Het faillissement van FNG gebeurde in schimmige omstandigheden. De onderzoekrechter stelde Bracke in verdenking voor valsheid in geschrifte, het indienen van valse jaarrekeningen, de manipulatie van de beurskoers, het misbruik van vennootschapsgoederen en de belemmering van een onderzoek van de beurswaakhond FSMA. Bracke is op vrije voeten, maar onder strikte voorwaarden.

Onzekerheid

32 miljoen Belastinggeld De Vlaamse belanstingbetaler verloor 32 miljoen euro aan het faillissement van FNG, waarvan vermoed wordt dat het in frauduleuze omstandigheden over de kop ging.

Bracke is een van de circa 3.000 mensen die hun job verloren door het faillissement van FNG. Een deel van hen vond al een nieuwe job. Toch leven nog honderden mensen in onzekerheid. Onder hen de meer dan 600 werknemers van de winkelketen Brantano. De helft van de winkels maakt binnenkort volgens plan een doorstart. De overnemer, de Nederlandse schoenwinkelketen Van Haren, wil 'zoveel mogelijk jobs redden'.

FNG ging niet helemaal failliet. De Zweedse webwinkel Ellos blijft bestaan. Net als zijn kompanen Dieter Penninckx en Anja Maes is Bracke er meerderheidsaandeelhouder.