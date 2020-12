Gevecht over laatste kroonjuweel FNG laait op

Maar ook de vroegere eigenaar van Ellos wil geld van FNG. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die de Zweedse e-commercegroep maandagavond bekendmaakte. De vroegere eigenaar is deels betaald in aandelen FNG die nu waardeloos zijn geworden én in leningen die nog niet volledig zijn verstrekt. Het bedrijf is daarover een arbitragezaak gestart tegen FNG. Als het die wint, zijn de gevolgen 'significant', zegt Ellos.