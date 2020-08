Gimv stapt in Zweedse kindermode

De Vlaamse investeringsmaatschappij Gimv wordt via de verkoop van haar belang in de webverkoper Melijoe aandeelhouder van het Zweedse Babyshop, een van Europa's grootste onlineshops voor luxebabyspullen en dito kinderkledij.

Compleet nieuw is die branche niet voor Gimv . Net geen zes jaar geleden was de beursgenoteerde investeringsmaatschappij al in Melijoe gestapt. Die Franse webshop specialiseert zich in duurdere kindermerken zoals Stella McCartney Kids, Marc Jacobs, Paul Smith Junior of Gucci en draait een jaarlijkse omzet van meer dan 20 miljoen euro. In de Zweedse media wordt de onderneming op zo'n 15 miljoen euro gewaardeerd.

Met de deal die donderdag werd aangekondigd schakelt Gimv een versnelling hoger in dit segment. De investeringsmaatschappij verkoopt haar belang van 75 procent in Melijoe aan Babyshop, een Zweedse webverkoper van luxebabyspullen en -kinderkledij die vorig jaar goed was voor een omzet van meer dan 100 miljoen euro.