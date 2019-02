Goed presterend Ahold Delhaize is ‘fit voor de toekomst'

Ahold Delhaize heeft over het jaar 2018 goede resultaten behaald die hier en daar zelfs een tikkeltje beter zijn dan verwacht. De Nederlands-Belgische retailer gaat voortaan ook een interimdividend uitkeren.

Het omzetcijfer van Ahold Delhaize was al van eind januari bekend en wordt nu bevestigd. Ahold Delhaize verkocht in 2018 voor 62,8 miljard euro, nagenoeg evenveel (-0,2%) als in 2017. Bij constante wisselkoersen steeg de omzet met 2,5 procent.

Net zoals andere retailers verkoopt ook Ahold Delhaize meer en meer online. Als de impact van wisselkoersen wordt uitgefilterd, groeide de netto online omzet met bijna een kwart tot 3,5 miljard euro. Hij vertegenwoordigt intussen 5,5 procent van de totale omzet. De online omzet ‘is stevig op weg om tot ongeveer 7 miljard euro te verdubbelen in 2021’, zegt topman Frans Muller in het persbericht.

Winstmatig zet Ahold Delhaize een sterke prestatie neer met een onderliggende bedrijfswinst die 6,7 procent hoger klimt tot 2,55 miljard euro. De onderliggende operationele winstmarge verbeterde van 3,9 tot 4,1 procent.

Drie van de vier

Die verbetering doet zich in drie van de vier regio’s voor waar het concern actief is. In de Verenigde Staten, waar Ahold Delhaize drie vijfde van zijn omzet haalt, verbeterde de winstmarge van 4,0 tot 4,2 procent. Dat is nog iets beter dan verwacht (4,1%).

De hoogste winstmarge draait de groep traditioneel in Nederland, maar ook daar kwam er nog een schepje bovenop: de winstmarge steeg van 4,9 tot 5,0 procent, in lijn met de consensusverwachting.

In België komt de nieuwe strategie voor het Delhaize-merk op toeren, aldus Muller, wat zich vertaalt in een hogere omzet (+2,9%) en margeherstel. De onderliggende operationele winstmarge steeg van 2,2 tot 2,8 procent. Analisten hadden hier maar 2,6 procent verwacht.

In Centraal- en Zuidoost-Europa verkocht Ahold Delhaize wel 3,1 procent meer bij constante wisselkoersen, maar daalde de winstmarge van 4,2 tot 3,9 procent. Dat is vooral te wijten aan een aantal eenmalige elementen in Roemenië.

De nettowinst bleef vorig jaar steken op 1,79 miljard euro, wat 1,4 procent minder is dan over 2017. Bij constante wisselkoersen bleef de winst stabiel.

Interimdividend

Topman Frans Muller is best tevreden over 2018: ‘In 2018 hebben vooral het fusie-integratieproces voltooid en de beloofde synergieën gerealiseerd. (…) Vandaag is Ahold Delhaize fit voor de toekomst, met een zeer robuust financieel profiel en de juiste structuur om onze merken verder te laten groeien, zowel in de winkel als online.’

Aandeelhouders kunnen rekenen op een dividend van 0,70 euro per aandeel. Dat is 11,1 procent meer dan over 2017. Voortaan komt er ook een interimdividend, dat 40 procent van de onderliggende winst uit voortgezette activiteiten zal bedragen.