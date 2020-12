Greenyard schikt listeria-leugens met FSMA

In de zomer van 2018 kreeg het Mechelse groenten-en fruitconcern af te rekenen met een listeriabesmetting in zijn fabriek voor diepvriesgroenten in het Hongaarse Baja. Alle producten uit de fabriek werden toen teruggeroepen omdat in een van de vriestunnels van de fabriek de 'aanhoudende aanwezigheid van Listeria monocytogenes' werd gevonden. De listeriavariant uit de fabriek werd gelinkt aan 47 ziektegevallen, van wie negen mensen overleden.

Maar het onderzoek van de FSMA bracht ook aan het licht dat Greenyard op 4 juli een persbericht de wereld instuurde waarin het 'een aantal elementen die wezen op de ernst van de situatie onjuist en misleidend voorstelde', zo luidt het. Dat is marktmanipulatie, zegt de beurswaakhond, want Greenyard 'wist of had moeten weten dat die informatie onjuist en misleidend was'.