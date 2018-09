Greenyard verkoopt potgrond aan Straco voor 120 miljoen euro

De horticultuur-divisie van Greenyard, waaronder ook Greenyard Mycoculture (het vroegere Beltracom) valt, gaat voor 120 miljoen euro naar Straco , een investeringsfonds van Gino De Raedt en Frederica Verheyden . Het fonds kocht de voorbije jaren al meerdere niet-beursgenoteerde bedrijven met een sterk groeipotentieel over, zoals onlangs nog Forum Jobs . Daarnaast zijn ze ook eigenaars van Cedo , een producent van plastiek zakken en NGM, een groep tankstations in Wallonië.

Potgrond

Greenyard Horticulture, of het tuinbouwbedrijf van Greenyard, is marktleider in België, Frankrijk, Polen en Oekraïne voor teeltmedia, of potgrond. De divisie exporteert naar 60 landen.