Groeimelk van Inex via Alibaba naar groeimarkt China

Het Bavegemse zuivelbedrijf Inex wil met zijn groeimelk Bambix via Alibaba voet aan de grond krijgen in China. 'Onze Belgische afkomst blijkt een enorme meerwaarde voor de Chinese consument', zegt operationeel directeur Steven Dierickx.

De zes melkciternen op de site van Inex torenen hoog boven het rurale landschap van Bavegem uit. Het 120-jaar oude bedrijf van de familie Pycke is nog altijd sterk verankerd in de Oost-Vlaamse gemeente nabij Wetteren. Dagelijks rijden op de bedrijfssite 40 vrachtwagens 1 miljoen liter melk aan, die ze ophalen bij melkveehouders in een straal van 80 kilometer. In Bavegem wordt de melk door Inex behandeld, afgeroomd en verpakt of verwerkt tot yoghurt, room of andere zuivelproducten. Inex produceert er naast eigen merken ook zuivelproducten voor industriële partners en bepaalde huismerken van Belgische supermarkten.

Hoe sterk de lokale verankering van het familiebedrijf ook is, het exportgerichte Inex verkent al jaren nieuwe horizonten. Het bedrijf voert zuivelproducten uit naar alle uithoeken van de wereld: Indonesië, Zuid-Korea, China en landen in West-Afrika. Met zijn groeimelk Bambix wil Inex een nieuwe markt aanboren in China.

Vanaf volgende maand lanceert Inex zijn groeimelk via het Alibaba-platform Tmall op de Chinese markt. Via dat platform hoopt het bedrijf er makkelijker voet aan de grond te krijgen. 'Met Tmall kunnen Chinese consumenten met kinderen heel gericht benaderd worden. Het platform zal een Bambix-omgeving maken op een website die Belgische producten promoot', zegt operationeel directeur Steven Dierickx.

Bambix is een melkproduct voor baby's, peuters en kleuters. Inex nam het merk in 2017 over van het Franse Danone. De groeimelk bevat toegevoegde vitamines en mineralen, waarvan de dosis wordt aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Jaarlijks rollen bijna 10 miljoen Bambix-brikjes van de band in Bavegem.

Vlaamse steun

Inex broedt al langer op plannen om Bambix naar China te brengen. Het besliste begin oktober om het volgende maand op het Alibaba-platform te lanceren. De katalysator was de extra steun vanuit de Vlaamse regering. Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V) kwam na de coronacrisis met een steunpakket om de export van voedingsbedrijven aan te zwengelen. Crevits gaf het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) de opdracht bedrijven met innovatieve ideeën een duwtje in de rug te geven. VLAM selecteerde 14 bedrijven die het met financiële steun bijstaat.

Naast Inex gaat het om de export van pluimvee naar Mexico, paksoi naar Hongkong of sierteelt voor het Verenigd Koninkrijk. Crevits legde 300.000 euro aan de kant om die exportactiviteiten te stimuleren. Met dat geld betaalt VLAM de helft terug van de investeringen die de bedrijven doen om hun exportactiviteiten te ontplooien. De investeringssteun was de aanzet voor Inex om de lancering van Bambix in China te versnellen.

Coronacrisis

Inex is al actief op de Chinese markt. Het verkoopt er al vijf jaar klassieke melk. De zuivelproducten vertrekken vanuit de haven van Antwerpen naar het Chinese vasteland. 'In Antwerpen komen heel veel boten aan met spullen uit China, die daarna soms leeg teruggestuurd worden. Het transport van onze melk naar China is daardoor soms goedkoper dan naar Parijs', zegt Dierickx.

De export van melk kreeg de afgelopen maanden evenwel een serieuze knauw. Zelfs na een licht herstel ligt het exportpeil nog altijd 30 procent lager dan vorig jaar. Bovendien fluctueren de transportprijzen in deze crisis heel sterk. Ze zijn nog altijd 40 tot 50 procent hoger dan voor de coronacrisis. 'Onze klassieke melkexport staat sterk onder druk. Om dat op te vangen, rekenen we op Bambix', zegt Dierickx.

Berekende gok

Het bedrijf ziet veel potentieel in de verkoop van Bambix via Tmall. 'China staat veel verder in de online ontwikkeling van de foodretail. Het is voor Chinezen al veel normaler om voedingsproducten via thuislevering te bestellen', zegt Dierickx

Toch is de toekomstige afzet van Bambix op de Chinese markt moeilijk in te schatten voor Inex. 'Het is een nieuw segment in een nieuwe markt. Chinezen kennen groeimelk nog niet', zegt Dierickx. Hij beschouwt het als een berekende gok om het product te lanceren via Alibaba.

'Onze Belgische afkomst blijkt een enorme meerwaarde voor de Chinese consument. We zien zelfs dat Chinezen onze melk cadeau geven aan vrienden en familie. Inex is daar echt een premiumproduct. Dat geeft ons als producent voldoening, want het ambacht van melkveehouders en -producenten wordt zo echt naar waarde geschat', zegt Dierickx.