Groep boven Delhaize investeert miljoenen in Amerika

Ahold Delhaize boekt twee derde van zijn omzet in de VS, met ketens als Food Lion.

Het moederbedrijf van Delhaize, Albert Heijn en Bol.com investeert 480 miljoen dollar in magazijnen in de Verenigde staten. Dat levert een besparing op van jaarlijks meer dan 100 miljoen dollar. De groep boekt twee derde van zijn omzet in de VS.

De Nederlandse supermarktgroep Ahold Delhaize gaat 480 miljoen dollar (430 miljoen euro) investeren in zijn Amerikaanse winkels. Het koopt drie magazijnen van het logistieke bedrijf C&S Wholesale Grocer, gaat twee andere magazijnen huren en bouwt twee nieuwe diepvriesmagazijnen.

Nederlands of Amerikaans? Bij bij ons is Ahold Delhaize bekend van de Albert Heijn- en Delhaize-supermarkten en van webwinkel Bol.com, maar het gros van de omzet en de winst komt uit de Verenigde Staten. Van de 62,8 miljard die vorig jaar in de kassa’s van Ahold Delhaize belandde, kwam bijna twee derde van Amerikaanse shoppers. Ahold Delhaize is na Walmart, Kroger en Albertsons de populairste supermarktgroep in de VS. Het is ketens zoals Food Lion en Stop & Shop actief in oostelijke staten. Er zijn 1.961 winkels in staten zoals New York, Connecticut en North Carolina.



Met de investering wil Ahold Delhaize kosten besparen. In 2022 gaat het om 60 miljoen dollar en vanaf 2023 om meer dan 100 miljoen dollar per jaar. De Nederlanders besparen omdat ze hun winkels dankzij de investering zelf gaan beleveren. Nu gebeurt dat deels door magazijnen in handen van externe bedrijven, die Ahold Delhaize moet betalen voor hun diensten.

De Nederlanders zijn er ook van overtuigd dat ze er meer klanten door zullen aantrekken. ‘De producten in onze winkels zullen beter beschikbaar en verser zijn’, zegt Kevin Holt, de CEO van Ahold Delhaize USA.

In de komende drie boekjaren zal de bedrijfswinst wel lijden onder de investeringen. Het gaat om 160 miljoen dollar op drie jaar. Maar dat zijn eenmalige kosten.

Fusie

De investering is een uitloper van de fusie in 2016. Toen nam het Ahold het Belgische Delhaize over. In de voorbije jaren werd het voormalige Ahold USA al samengevoegd met Delhaize America, waardoor de Nederlanders heel wat dubbele jobs schrapten.

Ook voor zijn producten betaalt Ahold Delhaize minder. Bij leveranciers speelde het zijn schaalgrootte uit om lagere prijzen te bedingen. ‘Ahold Delhaize had in de VS zijn schaalvoordelen al flink uitgespeeld. De logistieke investering is een laatste grote uitloper van de fusie’, zegt Fernand de Boer, een analist van beurshuis Degroof Petercam.

In feite nemen de Ahold-ketens de werkwijze van de oude Delhaize-ketens over. Die hebben hun magazijnen al jaren in handen. ‘In zijn eentje was Ahold te klein om zijn eigen logistiek te doen en had het partners nodig, maar sinds de fusie niet meer’, zegt De Boer.

Het geld van de besparingen gaat allicht niet helemaal naar de aandeelhouders. ‘Een deel zal ook naar de klanten gaan, in de vorm van lagere prijzen’, zegt De Boer. ‘De concurrentie is heel groot in de VS.’

Amazon en Lidl

Ahold Delhaize concurreert met aloude concurrenten, maar ook met Lidl. Dat opende twee jaar geleden zijn eerste Amerikaanse winkels.

Ook Amazon is een te duchten concurrent. Het techbedrijf heeft de biosupermarktketen Whole Foods in handen, experimenteert met kassaloze winkels en levert boodschappen aan huis. De winkelactiviteiten van de moloch Amazon werken met lage marges. ‘In zo’n markt moeten winkelketens zoals Ahold Delhaize constant op zoek naar besparingen’, zegt De Boer.

De laatste jaren blijft Ahold Delhaize ondanks de toenemende concurrentie overeind. In 2018 steeg de bedrijfswinstmarge, maar dit jaar daalt ze. In de periode van januari tot september vorig jaar mocht het van elke 100 euro uit Amerika 4,5 euro houden als bedrijfswinst. Dit jaar was dat 4,3 euro.

600 afhaalpunten

Niet alleen qua prijzen moet Ahold Delhaize bij de pinken blijven, maar ook qua technologie. Om zijn digitale achterstand op Amazon in te lopen, kondigde CEO Frans Muller een jaar geleden aan dit jaar 600 webwinkelafhaalpunten te openen in supermarkten. ‘Dat doel hebben we overschreden, want we hebben nu 692 Amerikaanse afhaalpunten’, zegt een woordvoerder.

Om sneller online bestelde boodschappenmandjes klaar te maken, krijgen supermarkten een mini-magazijn onder hun dak. Een jaar geleden begon een testproject in een Stop & Shop-winkel in Connecticut. Daar bleef het voorlopig bij. ‘We testen het systeem nog en verfijnen het. Dat neemt tijd in beslag’, zegt een woordvoerder. ‘Momenteel ligt onze aandacht elders.’