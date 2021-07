Grondstoffenfactuur vreet aan marges Unilever

De oplopende grondstoffenfactuur speelt steeds meer bedrijven parten. Donderdag was het aan het levensmiddelenconcern Unilever om aan de klaagmuur te gaan staan. Dat kostte het aandeel op de Amsterdamse beurs bijna 4 procent.

Na Akzo Nobel en Procter & Gamble was Unilever de volgende multinational om te waarschuwen voor de duurdere grondstoffen. Het concern, bekend van merken als Ola, Dove en Unox, waarschuwde bij de publicatie van zijn halfjaarcijfers voor de groeiende druk op de marges door de grondstoffeninflatie.

Dat is ook al zichtbaar in de cijfers. Want de operationele marge daalde in vergelijking met een jaar geleden van 19,8 procent naar 18,8 procent in het tweede kwartaal. Voor het hele jaar verwacht CEO Alan Jope dat de winstmarge ‘vlak’ zal blijven. Eerder had Jope nog beloofd dat de marge dit jaar zou toenemen. Maar die belofte moet hij intrekken en daarmee is de doelstelling van 20 procent marge, die werd gehaald net voor het uitbreken van de coronacrisis, nog toekomstmuziek.

De essentie Unilever voelt de druk van stijgende grondstoffen op de marges.

De belofte om de marge te verhogen wordt ingetrokken.

De omzetgroei ligt boven de verwachting.

Het aandeel krijgt een tik op de Amsterdamse beurs.

Tijd nodig

Jope benadrukt dat de factuur voor de grondstoffen voor detergenten, shampoos en ijs de snelste stijging kent in meer dan tien jaar. Vooral de forse prijsstijging van de ruwe aardolie (+12% tegenover het eerste kwartaal van 2021) en de sojaolie (+21%) speelt Unilever parten, maar ook de transport- (+4%) en de verpakkingsfactuur (+7%) zijn verder opgelopen.

Een bedrijf als Unilever kan die duurdere grondstoffen aan, maar dat neemt tijd in beslag. Graeme Pitkethly Financieel directeur Unilever

En het is niet altijd mogelijk om die kosten meteen volledig door te rekenen aan de klanten. ‘Een bedrijf als Unilever kan die duurdere grondstoffen aan, maar dat neemt tijd in beslag’, zegt financieel directeur Graeme Pitkethly. Unilever heeft intussen wel de prijzen met 1,6 procent verhoogd, maar moet dat geleidelijk doen om zijn klanten niet te bruuskeren. 'Maar we zullen de prijzen nog verder moeten verhogen', benadrukt Pitkethly. Ook concurrent Procter & Gamble heeft zijn prijzen voor luiers en hygiëneproducten al opgetrokken, gemiddeld met 5 procent.

Groei op schema

De positieve noot in het halfjaarrapport van Unilever komt van de omzetgroei. Het levensmiddelenconcern realiseerde een omzet van 25,8 miljard euro. Onderliggend, dus zonder rekening te houden met overnames, desinvesteringen of wisselkoersschommelingen, is dat 5,4 procent meer dan een jaar geleden. Daarvan is het gros te danken aan een stijgend volume (+4%), maar ook de doorgevoerde prijsverhogingen laten zich gevoelen in de omzetcijfers. CEO Jope vertrouwt erop dat de doelstelling van 3 à 5 procent onderliggende omzetgroei dit jaar haalbaar is.

We zullen de prijzen nog verder moeten verhogen. Graeme Pitkethly Financieel directeur Unilever

Toch heeft Unilever nog af te rekenen met tal van uitdagingen naast de grondstoffenfactuur. Zo dreigt Israël met een boycot van het Unilever-merk Ben & Jerry’s. De ijsmaker kondigde eerder deze week aan te stoppen met de verkoop in Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Verder blijft de pandemie de nodige problemen veroorzaken. In India zijn nieuwe coronamaatregelen van kracht, terwijl ook de groei in China nog niet op peil is.

Afsplitsing theedivisie

Intussen is de afsplitsing van de theedivisie (Lipton) grotendeels achter de rug. Unilever verwacht in oktober de afronding. Een verkoop of een beursgang behoren tot de meest verwachte scenario’s. Vorig jaar was dit tak nog goed voor 2 miljard euro omzet.

De afsplitsing komt er omdat het verbruik van zwarte thee zowel in de VS als in Europa zwaar onder druk staat. Steeds meer consumenten ruilen zwarte thee, die de hoofdmoot uitmaakt van de omzet van Lipton, in voor koffie, water of meer verfijnde theesmaken.