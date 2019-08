Grootste Belgische Apple-verdeler krijgt zes maanden respijt

Switch, de grootste erkende Apple-verdeler van het land, krijgt tot begin februari bescherming tegen zijn schuldeisers. De keten met 28 winkels en 155 miljoen euro omzet wankelt door een slecht verteerde overname en de druk van webshops zoals Coolblue.

Een Antwerpse rechter gaf Switch, de grootste ‘Apple Premium Reseller’ van het land, dinsdag tijdelijk beschutting tegen de donkere wolken die samenpakken boven het bedrijf.

Met zijn 28 winkels en 155 miljoen euro omzet is Switch de grootste erkende verkoper van Apple-hardware en andere -diensten van ons land.

De rechter keurde het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie, dat het bedrijf eind juli zelf had ingediend, relatief snel goed. Het geeft Switch bescherming tegen zijn schuldeisers. Switch heeft net iets minder dan zes maanden om een reorganisatieplan op te stellen en zijn huishouden op orde te krijgen. Op 1 februari loopt de bescherming af en moet er een oplossing liggen.

30 miljoen Schulden Switch had in 2017 al 30 miljoen euro aan schulden.

Het bedrijf wil weinig kwijt over hoe slecht het er exact voor staat. Het bedrijf verlengde zijn voorbije boekjaar, waardoor de laatst beschikbare resultatenrekening al dateert van de periode tussen oktober 2016 en september 2017. Toen al had Switch voor meer dan 30 miljoen euro aan schulden op de balans.

Switch verzeilde in moeilijk vaarwater na de overname van Easy-M, een andere Premium Reseller, in november 2016. Easy-M was toen met 22 winkels het grotere broertje van Switch (toen tien vestigingen), maar belandde in financiële problemen. Die overname speelt zeker mee bij de huidige problemen bij Switch, erkent financieel directeur Harold Vanheel.

De retailer bevindt zich in een erg competitieve markt, met notoir lage marges. Webshops zoals Coolblue bieden ook Apple-hardware aan, met de optie snel specificaties te vergelijken met die van de hardware van andere merken. Switch heeft ook een e-commerceluik, maar Coolblue en andere zijn moeilijk te kloppen merken.

Switch moet daarnaast de strijd aangaan met de officiële Apple Store in Brussel, ‘gewone’ retailers zoals Vanden Borre, en andere Apple Premium Resellers, zoals Online Grafics (negen winkels). Al blijft in die laatste categorie niet veel concurrentie meer over. Switch is zelf al het product van een heuse consolidatiegolf.

Logistiek geoutsourcet

Switch greep dit voorjaar in alle stilte al in, in reactie op de schuldenberg en de competitieve markt. Alle afdelingen moesten door een ‘efficiëntieoefening’. Een van de resultaten was dat de logistieke keten uitbesteed werd aan de internationale technologiegroothandel Tech Data, in ons land gevestigd in Aalst. Het magazijn in Antwerpen viel daaronder.

‘Tech Data was al de partij waar we onze iPhones aankochten’, zegt CFO Vanheel. ‘Nu staat het ook in voor onze logistiek, zoals het beleveren van onze winkels en onze bedrijfsklanten.’ Met de outsourcing van de logistiek wil Switch zich efficiënter organiseren, en de marges opkrikken.

De operatie had ook al impact op het personeel. Een aantal werknemers kreeg een nieuwe plek in het bedrijf, verhuisde naar Tech Data of vloeide af. Exacte cijfers wenst Switch niet te geven. Verscheidene bronnen geven aan dat een deel van de werknemers thuis werd gezet, met behoud van loon tot maart volgend jaar. Vanheel betwist dat.

Nieuwe investeerder

Switch staat, zelfs na de al doorgevoerde sanering, de komende maanden voor een lastig puzzel. Een belangrijk deel van het reorganisatieplan is de komst van een nieuwe investeerder. ‘We hebben bij de start van ons nieuw boekjaar in april de intrede van een externe partner voorzien’, zegt Vanheel. Er zou al een kandidaat zijn.

Operationeel staat Switch sowieso voor een iets gemakkelijker periode. In september is er eerst de terug-naar-schoolverkoop. Switch zet traditioneel zwaar in op de verkoop van laptops en iPads aan leerlingen en leerkrachten, met de nodige kortingen. Apple zet in het najaar ook klassiek een nieuwe generatie iPhones in de markt. Die zullen weer vlot over de toonbank gaan, zeker in de eindejaarsperiode.

Maar Switch zal het niet alleen redden met de verkoop van hardware. De winkels moeten meer dan alleen verkooppunten zijn, beklemtoont Vanheel. In de winkels moeten klanten bijvoorbeeld online bestelde pakjes kunnen afhalen, of terechtkunnen voor advies over hun producten. Alleen zo zal Switch zijn status van Apple Premium Reseller nog kunnen waarmaken en het verschil kunnen maken met andere retailers.