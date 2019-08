Grote modemerken sluiten groen pact

Meer dan dertig grote mode- en winkelmerken als Gucci, Nike, H&M en Carrefour engageren zich in een pact om zich harder in te zetten voor het milieu en het klimaat.

De 32 bedrijven werden samengebracht door François-Henri Pinault, de topman van de Franse luxegroep Kering (onder meer Gucci). De Franse president Emmanuel Macron had hem in april gevraagd leidende bedrijven in de mode- en kledingbranche samen te brengen en praktische doelen te stellen om hun invloed op het milieu terug te brengen.

De alliantie heeft drie doelstellingen: de opwarming van de aarde tegengaan door tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, de biodiversiteit herstellen en de oceanen beschermen tegen plastic.

Dat heeft geleid tot het 'Fashion Pact', dat aan de vooravond van de G7-top in het Franse Biarritz voorgesteld wordt. Op die top staat het milieu, en dan vooral de zorgen over de bosbranden in het Amazonegebied, sowieso al hoog op de agenda.

Van Chanel tot Carrefour

Pinault hoopt dat ten minste 20 procent van de wereldwijde mode-industrie zich voor de gezamenlijke doelstellingen gaat engageren en mikt op een mix van luxemerken en spelers uit de 'gewone' winkelstraat. Dat leidt tot een erg gevarieerde ledenlijst: van luxereuzen als Kering, Chanel en Hermès over de sportmerken Adidas, Nike en Puma tot fast-fashiongroepen als H&M en Inditex (Zara) en zelfs de warenhuisketen Carrefour.

De grote afwezige is LVMH , het luxe-imperium van Bernard Arnault, niet meteen de beste vriend van de zakenfamilie Pinault.

Marketing of oprecht?

Milieugroeperingen reageren sceptisch op het initiatief, omdat er geen harde engagementen per bedrijf aan verbonden zijn. De mode-industrie is goed voor naar schatting 10 procent van de CO2-uitstoot in de wereld en krijgt van hen al jaren kritiek op de pesticiden bij de productie van katoen, het lange traject tussen de productieplaats en het winkelpunt en de verspreiding van minuscule plastic deeltjes in de lucht door synthetische textielproducten.