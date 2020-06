Grote supermarkten spelen Colruyt parten

De voorbije maanden lokten de Colruyt-supermarkten minder klanten. De oorzaak is de coronacrisis. Maar de grote winkels staan ook op langere termijn onder druk door de opkomst van buurtwinkels en e-commerce.

De jaarresultaten die Colruyt dinsdag publiceerde, bleven onder de verwachtingen van de beursanalisten. Ook de beleggers waren niet tevreden. Het aandeel verloor woensdag op de Brusselse beurs zo'n 5 procent van zijn waarde.

De coronacrisis gaf de omzet en de winst van Colruyt een boost, maar ook de kosten stegen door het virus. Colruyt moest meer personeel inzetten en investeren in beschermingsmateriaal. Daardoor bleven de winstmarges stabiel tegenover een jaar eerder.

Marktaandeel verliezen

Bovendien kondigde Colruyt voor het eerst in jaren aan dat het marktaandeel verloren had. Niet Colruyt plukte de meeste vruchten van de coronacrisis, maar Delhaize en Carrefour. Hun buurtwinkels werden drukker bezocht, omdat mensen werden aangemoedigd in hun buurt te winkelen. De buurtwinkels OKay en Spar vormen een relatief klein deel van de omzet van de Colruyt-groep.

Het beperkte aantal nieuwe grote supermarkten dat Colruyt bouwt, is kleiner dan enkele jaren geleden. Fernand de Boer Analist Degroof Petercam

De 248 grote Colruyt-supermarkten zijn belangrijke levensaders voor Colruyt. 'Of ze ook in april, mei en juni onder druk stonden, is niet duidelijk', zegt Fernand de Boer, beursanalist bij Degroof Petercam. 'Ook tegen analisten is Colruyt vaag over de voorbije maanden. Maar ik ga ervan uit dat de normaliteit terugkeert, nu de coronaregels versoepeld worden.'

Corona is een nieuw en hopelijk tijdelijk fenomeen, maar buurtwinkels zijn al jaren aan een opmars bezig. Ze liggen vlak bij woonkernen of in de stad en je kunt er vaak terecht op zon- en feestdagen. Ook door de opkomst van de buurtwinkels verloren onder andere de grote hypermarkten van Carrefour terrein.

E-commerce

Ook e-commerce zet druk op de klassieke supermarkt. Webwinkels zijn al jaren aan een opmars bezig, ook onlinesupermarkten. Tijdens de coronalockdown deden de Belgen massaal boodschappen op het internet. Colruyt en Delhaize konden de vraag gedurende enkele weken niet aan en moesten bestellingen weigeren. De vraag rijst of de Belgen ook na de coronacrisis meer dan vroeger online zullen winkelen. Als dat zo is, zijn er minder klanten in de stenen winkels.

Ik raad Colruyt aan vooral in te zetten op e-commerce. Els Breugelmans Winkelexperte KU Leuven

'Colruyt beseft dat de tijden veranderen', zegt De Boer. 'Het beperkte aantal nieuwe grote supermarkten dat Colruyt bouwt, is kleiner dan enkele jaren geleden. Bovendien opende Colruyt veel meer buurtwinkels van Spar en OKay.' Daarnaast lanceerde Colruyt vijf jaar geleden de stadswinkel OKay Compact, die beetje bij beetje uitbreidt.

Maar andere ketens als Delhaize en Carrefour staan veel verder met buurtwinkels. 'De concurrentie neemt toe. Ook Lidl opende de voorbije jaren tientallen nieuwe winkels, waardoor het overal goed vertegenwoordigd is', zegt Els Breugelmans, een winkelexperte van de KU Leuven. 'Het Nederlandse Jumbo gaat evenens nieuwe winkels openen in Belgiƫ.'

'Ik raad Colruyt aan vooral in te zetten op e-commerce. Zijn webwinkel Collect&Go is nu al marktleider. Bovendien lokt Colruyt vooral jonge gezinnen. Die zijn meer dan gewoonlijk geneigd online te winkelen.'

Duur

Ook dat lijkt Colruyt begrepen te hebben. De groep blijft nieuwe afhaalpunten van de websupermarkt Collect&Go openen en experimenteert met thuisleveringen, wat concurrenten als Delhaize al langer aanbieden. Colruyt bouwt ook een nieuw magazijn voor Collect&Go.