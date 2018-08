H&M doet winkelbaas Qrf pijn

Qrf, de specialist in binnenstedelijk winkelvastgoed, heeft de afwaardering van haar panden die verhuurd zijn aan H&M verhoogd van 4,5 miljoen euro naar 6,71 miljoen euro. De factuur kan nog verder oplopen.

Qrf heeft problemen met H&M, haar belangrijkste huurder. Dat bleek al bij de resultaten over het eerste kwartaal. De Zweedse kledingketen was tot nu toe goed voor 16,5 procent van de huurinkomsten. Omdat die huurinkomsten lager en minder zeker worden, leidt dit tot nog grotere afwaarderingen op de portefeuille, blijkt uit de halfjaarresultaten.

Qrf verschaft in zijn halfjaarresultaten zo veel mogelijk transparantie over de impact van H&M op de resultaten. Het is duidelijk dat die groot is, maar hoe groot precies, dat blijft onduidelijk.

De vrederechter

H&M huurde tot nu toe vijf panden van Qrf. De winkel in Sint-Niklaas (goed voor 1,3 procent van de huurinkomsten) komt leeg te staan vanaf eind deze maand.

De verhuur van de winkels in Aalst en Sint-Truiden (goed voor 5,8 procent) is gegarandeerd tot 2021.

Over de hernieuwing van de huurcontracten voor Hasselt en Ukkel zijn beide partijen het grondig oneens. H&M wil een variabele huur betalen. Het is de vrederechter die uiteindelijk zal moeten beslissen wat het wordt. Het is nog niet geweten wanneer dat zal gebeuren.

Qrf sluit niet uit dat de afwaardering voor deze panden nog zal moeten worden opgevoerd. De winkels van H&M in Hasselt en Ukkel zijn goed voor 9,4 procent van alle huurinkomsten van Qrf.

E-commerce

De vastgoedspecialist geeft toe dat er veel onzekerheid is. Er zijn weinig nieuwe retailers die extra panden zoeken, waardoor de kans op leegstand stijgt. En er is de druk van de e-commerce. Dat kan een impact hebben op de waardering van de portefeuille.

Qrf durft dan ook weinig uitspraken doen over de vooruitzichten. Het gaat uit van een EPRA-resultaat, zeg maar de winst uit de kernactiviteiten, in de vork van 1,45 tot 1,55 euro. Dat resultaat is bepalend voor de dividenduitkering. KBC Securities had voor 2018 een prognose van 1,50 euro per aandeel. Degroof Petercam ging uit van 1,56 euro per aandeel.

Schermvullende weergave Anneleen Desmyter, CEO van Qrf, wordt geconfronteerd met een perfecte storm. ©Photo News

Qrf wil niets zeggen over een volgend dividend (vorig jaar was dat 1,35 euro per aandeel).

Stijgende huurinkomsten

De totale huurinkomsten van Qrf zijn in de eerste zes maanden van dit jaar wel nog met 7,7 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder, tot 7,76 miljoen euro.

Het operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille nam ook toe met 9,6 procent tot 6 miljoen euro. De lijn met het portefeuilleresultaat kleurde door de afwaarderingen bloedrood (-5,23 miljoen euro) als gevolg van de afwaarderingen voor H&M.

Het is opvallend dat de waarde van de portefeuille in België met 2,3 procent daalde, terwijl hij in Nederland met 0,6 procent steeg. Nederland vertegenwoordigt wel maar 10 procent van de totale portefeuille.

Door de afwaardering daalde de waarde van de totale vastgoedportefeuille van 287,4 naar 281,09 miljoen euro.

De bezettingsgraad is gedaald van 97,47 procent naar 95,72 procent, maar hij blijft hoog.