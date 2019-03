H&M schittert op beurs na puike cijfers

Terwijl andere kledingketens vechten om hun overleven door de concurrentie van webwinkels, toont de Zweedse modegroep H&M tekenen van herstel. De winst voor belastingen in het eerste kwartaal (bij H&M is dat de periode december-februari) klokte af op 1,04 miljard Zweedse kroon. Dat is 18 procent lager dan een jaar eerder, maar wel beduidend hoger dan de 708 miljoen kroon die analisten gemiddeld verwacht hadden.

Ook voor de maanden daarna is CEO Karl-Johan Persson, een telg van de stichtende familie, optimistisch. 'Het blijft een instabiele markt en we zijn nog steeds in een overgangsperiode, maar we geloven in geleidelijke verbetering', verklaarde hij.