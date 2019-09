H&M stelt twee van zijn drie winkels op de Meir in vraag

De Zweedse modeketen H&M overweegt ernstig haar aanwezigheid op de Meir te beperken tot haar flagshipstore van 5.000 m2 in het midden van de grootste Antwerpse winkelstraat.

De winkels vooraan (aan de hoek met de Leysstraat) en achteraan (vlak bij de KBC-toren), elk goed voor ruim 2.000 m2, zouden worden gesloten. Volgens sommige bronnen is de beslissing gevallen. Volgens andere is er sprake van discrete onderhandelingen om een alternatieve huurder te zoeken en psychologische oorlogsvoering over het verlagen van de huurprijzen.

H&M geeft geen commentaar. Grégoire Dupont, de retailvastgoedexpert die regelmatig optreedt voor huisbaas Rocco Marotta, benadrukt dat H&M naar zijn weten nog geen contact heeft gezocht. ‘Maar ook mijnheer Marotta ving het gerucht op dat H&M aan het zoeken is’, zegt Dupont. ‘Het gaat wel om negenjarige contracten die eind 2021 en begin 2022 aflopen. In de laatste drie jaar van zo’n contract is het aan de huurder om tussen de achttiende en de vijftiende maand voor het contract afloopt te laten weten dat hij nadien nog wil blijven. Als de huurder vroeger weg wil, moet hij zelf met een nieuwe huurder komen of proberen te onderhandelen.’ De schatrijke en mediaschuwe Belgische Italiaan Rocco Marotta, een van de grootste vastgoedeigenaars in de Belgische hoofdwinkelstraten, is niet meteen iemand die snel zal toegeven aan de eisen van H&M.

In vastgoed- en retailkringen is te horen dat de schatrijke en mediaschuwe Belgische Italiaan Marotta niet wil plooien voor de eisen van H&M.

H&M staat niet in de sterkste positie. In België bleef de omzetgroei vorig jaar beperkt tot 2,3 procent. Veel modeketens hebben het moeilijk. Steeds meer consumenten kopen via het internet. Bovendien zijn er veel te veel modewinkels. In een mature markt als België wordt de rendabiliteit op het niveau van elke winkel bekeken. Overlappingen zoals op de Meir worden steeds meer in vraag gesteld. Winkels in Luik en in Bergen zijn gesloten.

H&M dwingt QrF tot toegvingen

De modeketen zet op veel locaties in op een agressieve huurprijsverlaging. Vaak mikt H&M op een huur die de omzet volgt en dus varieert. Het heeft de Belgische retailvastgoedgroep Qrf al heel wat last bezorgd. De koers van het aandeel ging het voorbije jaar fors achteruit, vooral door de toegevingen die Qrf moest doen aan H&M, zijn op een na grootste huurder.

H&M beschikt nog maar een vijftal jaar over de drie winkels in hun huidige vorm op de Meir. Vroeger was bij H&M meestal pas sprake van een verhuizing of een sluiting als de investering volledig was afgeschreven. Nu is de groep niet bang - vaak is het ook uit noodzaak - om snel van richting te veranderen. Wereldwijd had H&M eind vorig jaar 4.961 winkels. Dat aantal steeg nog met netto 229 eenheden. Er werden dat jaar ook 146 winkels gesloten. België was een van de weinige landen waar het netwerk vorig jaar al kromp, van 97 naar 96 eenheden.

2,3% omzetgroei In België bleef de omzetgroei van H&M vorig jaar beperkt tot 2,3 procent.

Voor kleinere panden van 200 m2 wordt op toplocaties op de Meir tot 1.850 euro per m2 per jaar betaald. Twee jaar geleden was dat nog 2.000 euro per m2. Voor grotere panden ligt de prijs lager. Ketens geven gemiddeld 8 tot 10 procent van hun omzet uit aan een winkelpand. Voor betere winkels op dito locaties ligt dat tussen 10 en 15 procent van de omzet.