'HEMA denkt aan vertrek uit Duitsland'

De woordvoerster hintte op het vertrek in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. In Duitsland heeft Hema sinds 2017 achttien winkels. Oorspronkelijk was het idee om te groeien tot zo'n honderd vestigingen. De beslissing over de terugtrekking valt wellicht in oktober. 'Dat is ons doel, maar we willen precies te werk gaan', zegt de woordvoerster.