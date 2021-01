HEMA schort bestellingen op

De Nederlandse retailketen HEMA verliest 10 miljoen euro per week door de lockdown en de volledige sluiting van haar winkels in Nederland. De bestellingen worden on hold gezet.

De leveranciers van HEMA moeten de komende tijd geen spullen aan de winkelketen leveren. Het bedrijf schort alle bestellingen op die het tot half april had lopen, schrijft de Nederlandse krant Trouw, die een brief kon inkijken die HEMA verstuurde naar zijn belangrijkste leveranciers in Azië.

Als reden voert HEMA aan dat er geen ruimte is om nieuwe voorraden te stockeren. HEMA lijdt 10 miljoen euro verlies per week, zegt een woordvoerster in de krant Trouw. Als niet-essentiële winkel is HEMA in Nederland al ettelijke weken volledig gesloten.

Voorlopig moeten de leveranciers geen nieuwe bestellingen verwachten. Daarnaast wordt de betalingstermijn voor alles wat al geleverd is met 30 dagen verlengd.