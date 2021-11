Hajir Hajji, rekkenvuller wordt topvrouw van Action

De 41-jarige Hajir Hajji wordt de nieuwe CEO van Action. Ze begon haar carrière bij de keten op 17-jarige leeftijd, als rekkenvuller.

De snelgroeiende Nederlandse winkelketen Action krijgt een nieuwe kapitein. Sander van der Laan (53), die de keten de voorbije zes jaar van 2 naar 5,6 miljard euro omzet bracht, geeft het roer in januari door aan commercieel directeur Hajir Hajji (41). Zij moet de winkelketen binnen vier jaar naar 10 miljard euro omzet sturen. Het aantal winkels moet stijgen van ruim 1.700 vandaag naar 3.000.

Ze begon haar carrière bij Action 24 jaar geleden, op 17-jarige leeftijd, als rekkenvuller.

Ze klom verder op en was de voorbije drie jaar commercieel directeur.

Ze experimenteerde onder meer met e-commerce. Digitale verkoop wordt in de komende jaren een prioriteit van de winkelketen.

Dat Action onder Hajji's bewind naar nog meer landen trekt, staat in de sterren geschreven. Volgend jaar gaan de eerste verkooppunten open in Spanje. In het voorbije jaar trok Action naar Italië en Tsjechië. De keten is nu actief in negen landen in Europa. Sinds 2005 ook in België, waar het voorbije jaar twaalf winkels bijkwamen. Er zijn nu 200 Belgische winkels.

Solliciteren bij de bakker

De in Amsterdam geboren en getogen Hajji kent de winkelketen vanbinnen en vanbuiten, want ze werkt er al sinds haar 17de. De afgelopen drie jaar was ze commercieel directeur. Voordien was ze zeven jaar verantwoordelijk voor de Action-winkels buiten thuisland Nederland.

Dat ze het tot topvrouw van de keten zou schoppen, had de jonge Hajji indertijd wellicht nooit gedacht toen ze een tussentijds baantje zocht. Ze had haar studies sociaalpedagogische wetenschappen stopgezet en wou eerst wat geld verdienen voor ze aan een nieuwe studie begon. Ze solliciteerde bij een bakker, bij een supermarkt en bij Action, zei ze een jaar geleden aan de zakenkrant het Financieele Dagblad. Action reageerde als eerste.

De one company woman evolueerde in 14 jaar tijd van rekkenvuller tot directielid. De buitenwereld leerde haar kennen aan het begin van de coronapandemie, toen ze de leveranciers van Action het mes op de keel zette. Action zag zijn omzet fors terugvallen doordat veel winkels op bevel van de overheid dicht moesten. Hajji meldde de leveranciers in een brief dat ze hun geld pas na 90 dagen zouden krijgen in plaats van in de al vrij ruime periode van 60 dagen. Later excuseerde ze zich daarvoor.

Webwinkel

Action zag zwaar af door de crisis, maar hield stand. De omzet van de winkels daalde vorig jaar voor het eerst in de geschiedenis, met 1,4 procent. De brutobedrijfwinst (ebitda) steeg met 1 procent naar 616 miljoen euro, dankzij de tientallen nieuwe winkels die de deuren openden.

Action is klaar voor de volgende fase van zijn groeiagenda, met een toenemende focus op digitale en duurzame groei. Twee onderdelen waar Hajir op dit moment verantwoordelijk voor is. Investeringsfonds 3i

Ook een project van Hajji gaf een beetje ondersteuning. Ze begon te experimenteren met een webwinkel: enkele Belgische en Franse winkels kregen een afhaalpunt.

Voor corona negeerde Action de boomende e-commerce volledig, want de keten had helemaal geen webwinkel nodig. De lage prijzen lokten voldoende mensen naar de winkels. Bovendien zouden die lage prijzen het onmogelijk maken een webwinkel winstgevend te maken. Om die reden hebben ook andere populaire, goedkope winkelketens, zoals Primark, geen webshop.