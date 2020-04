Hamsterwoede duwt verkoop Ahold Delhaize de lucht in

Een volle winkelkar in een Delhaize-supermarkt. Het hamsteren in coronatijden levert Ahold Delhaize flink meer omzet op, blijkt uit een kwartaalupdate.

Omdat de klanten extra veel kochten, heeft Ahold Delhaize een prima eerste kwartaal achter de rug. De omzet steeg met circa 15 procent en de winstmarge verbeterde.

Terwijl tal van sectoren kreunen onder de coronapandemie en de maatregelen om de virusbesmetting in te dijken, beleven de retailers goede tijden. In een Covid-19-update brengt Ahold Delhaize enkel goed nieuws.

In het eerste kwartaal zag de retailer de vraag sterk stijgen, zowel in het oosten van de VS als in Europa. De groepsomzet zal daardoor naar verwachting ongeveer 15 procent hoger uitkomen dan in de eerste drie maanden van 2019. Bij constante wisselkoersen is de omzettoename iets kleiner, maar nog altijd 13 procent.

Zonder benzineverkopen bedraagt de vergelijkbare omzetgroei circa 14 procent in de VS en 10 procent in Europa. Het hamsteren begon in maart in de VS, waardoor de verkoop in de winkels van Ahold Delhaize er vorige maand met zowat 34 procent aandikte. In Europa begonnen de klanten al eind februari massaal producten in te slaan. Dat versnelde in maart en leidde vorige maand tot 16 procent meer vergelijkbare omzet (zonder benzine).

Ook winstmatig wordt het eerste kwartaal goed. Ahold Delhaize verwacht dat de onderliggende operationele winstmarge in het eerste kwartaal hoger zal uitkomen dan een jaar eerder.

Onzekerheid

Het Nederlands-Belgische supermarktenconcern herhaalt zijn winstprognose voor 2020 en denkt dat de eerdere prognose voor de vrije kasstroom zelfs zal overtroffen worden. Al houdt topman Frans Muller wel een slag om de arm. ‘Covid-19 heeft onzekerheid gecreëerd voor onze vooruitzichten voor 2020, en het is te vroeg om te weten hoe dit uiteindelijk onze grote lokale uithangborden en de gemeenschappen die ze bedienen zal beïnvloeden.’

Muller wijst er ook op dat er tegen het einde van het kwartaal heel wat investeringen waren in de veiligheid en bescherming van zowel het personeel als de klanten. Daardoor zal de groep de winstmarge van het eerste kwartaal wellicht niet kunnen aanhouden.

Winstprognose

De winstprognose blijft wel overeind. Die stelt dat de onderliggende operationele winstmarge grotendeels in lijn zal liggen met 2019, met name 4,2 procent. Ahold Delhaize blijft ook een groei van om en bij 5 procent (‘mid-single-digit’) verwachten van de onderliggende winst per aandeel.

De vrije kasstroom zou echter hoger uitkomen dan de eerdere prognose van 1,5 miljard euro. Dat heeft ermee te maken dat sommige investeringen wellicht worden uitgesteld wegens het coronavirus.

1,5 miljard Vrije kasstroom Ahold Delhaize verwacht dat de vrije kasstroom dit jaar oploopt tot 1,5 miljard euro.

Ahold Delhaize beklemtoont tot slot dat zijn kaspositie en liquiditeit sterk blijven. Ook het dividend van 0,76 euro per aandeel over 2019 blijft overeind, net als het aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1 miljard euro. Dit beleid zal de retailer wel in de loop van het jaar blijven bekijken.