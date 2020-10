Handtassengevecht bij Delvaux

Aandeelhouder Jean-Marc Loubier en CEO Marco Probst van het luxelederbedrijf Delvaux zijn het grondig oneens over de strategie. De positionering van het merk staat centraal in het conflict: moet Delvaux een consumentenmerk zijn of een exclusief nicheproduct?

Delvaux staat voor Belgische traditie, luxe en exclusiviteit. De handtassenmaker werd in 1829 opgericht en is het oudste lederhuis ter wereld. Het bedrijf startte met de productie van koffers. Het gamma werd vervolgens uitgebreid met reistassen, koffertjes, valiezen en, vanaf begin 20ste eeuw, tassen voor dames. Charles Delvaux patenteerde in 1908 als eerste het handtasmodel. Het bedrijf is sinds 1883 hofleverancier.

Achter die mooie façade woedt de jongste tijd een stevig conflict tussen CEO Marco Probst (ex-Hugo Boss) en ex-voorzitter en aandeelhouder Jean-Marc Loubier (ex-Louis Vuitton). De Duitser wil van Delvaux een luxueus consumentenmerk maken en schrikt er niet voor terug om de handtassen en lederwaren aan te bieden via private verkopen of aan kortingprijzen op de nagelnieuwe e-commercesite van het bedrijf. De Fransman wil Delvaux in het allerhoogste topsegment positioneren - in dezelfde prijsklasse als het Franse Hermès -, de rijke historische traditie van het merk uitspelen en de producten internationaal vooral verkopen via het winkelnetwerk van het bedrijf.

120 miljoen euro omzet Delvaux boekte vorig jaar een recordomzet van meer dan 120 miljoen euro.

Sommige bronnen stellen dat hun conflict zou kunnen uitmonden in 'een interne reorganisatie' om uit de patstelling te raken. Welke vorm die moet aannemen, is voorlopig onduidelijk. Een insider betreurt de vete. 'Dit conflict is een spijtige zaak. De twee zouden heel complementair kunnen zijn: Probst met zijn operationele sterktes en Loubier met zijn strategische inzichten.'

Chinees

Delvaux zit sinds 2011 voor 80 procent in handen van First Heritage Brands, een samenwerkingsverband tussen Loubier (ex-Louis Vuitton), de Hongkongse investeerder Fung Brands en het Singaporese staatsinvesteringsfonds Temasek. De familie Schwennicke, die het bedrijf in 1933 in handen kreeg, heeft sindsdien een minderheidsbelang (20%) in handen.

Onder de nieuwe Chinese eigenaar internationaliseerde het Belgische merk fors. In de eerste plaats in Azië, maar ook met boetieks in Londen, Milaan, New York en onlangs Parijs. Loubier versnelde die internationalisering toen hij tussen 2018 en begin dit jaar behalve voorzitter en aandeelhouder ook CEO werd. Hij verving toen Probst, nadat de twee de degens hadden gekruist. Maar de Duitser maakte dit jaar zijn comeback. Loubier is sindsdien ook voorzitter af en enkel nog aandeelhouder.

Coronacrisis

Het conflict laait op op een moment dat de luxesector afziet. Wereldwijde lockdowns hebben de voorbije maanden geleid tot een scherpe daling van de verkoop van luxegoederen. De omzet van LVMH, ’s werelds grootste luxeconcern bekend van paradepaardjes als Louis Vuitton, Dior en Bulgari, dook in het eerste halfjaar meer dan een kwart lager.

De artistiek directeur Christina Zeller verliet begin deze maand het bedrijf, officieel om persoonlijke redenen.

Hoe Delvaux de crisis tot nu toe doorkwam, is niet bekend. Probst verwachtte in mei dat het omzetverlies dit jaar op 20 tot 30 procent zou uitkomen. In 2019 boekte het Belgische luxemerk een recordomzet van meer dan 120 miljoen euro, waarvan 85 procent buiten België. Sinds die prognose waren er wereldwijd minder lockdowns en herleeft de Chinese economie. Maar corona woedt volop, zeker in Europa en in Amerika.

Delvaux moet ook het vertrek van zijn artistiek directeur verteren. De Française Christina Zeller verliet begin deze maand het bedrijf, officieel om persoonlijke redenen. Ze stond negen jaar lang in voor de creaties van het Belgische luxemerk.