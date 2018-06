Handtassenmaakster Kate Spade overleden

De 55-jarige Kate Spade – een pseudoniem van Katerine Brosnahan – werd dinsdag levenloos in haar appartement in New York gevonden.

Een doodsoorzaak is nog niet bekend. De Amerikaanse mode-ontwerpster was vooral bekend voor haar handtassen. Ze vertrok in 1991 als redactrice van het New Yorkse modemagazine Mademoiselle om haar eigen modemerk op te richten, uit onvrede over het gebrek aan goede handtassen.

Daaruit ontstond in 1993 het modemerk Kate Spade, dat Brosnahan samen met Andy Spade oprichtte. Aanvankelijk verkocht ze enkel handtassen, maar breidde het gamma snel uit met kleding, juwelen en accessoires. In 2004 volgde een woning-inrichtingsdivisie ‘Kate Spade at Home’.

Schermvullende weergave ©REUTERS

In 1999 verkocht Spade haar meerderheidsbelang in het bedrijf aan de winkelketenconcern Neiman Marcus, aan wie ze in 2006 ook haar resterende aandelen verkocht voor een onbekend bedrag.

Expansie

Wel staat vast dat Neiman Marcus het merk datzelfde jaar weer doorverkocht voor 124 miljoen dollar aan Liz Claiborne Inc, een door de van oorsprong Belgisch-Amerikaanse Elisabeth Claiborne opgericht mode-imperium dat onder meer ketens als Mexx in beheer had.

Onder Claiborne werd een forse expansie ingezet, waardoor het merk Kate Spade ondertussen 140 winkels in de VS en 175 in de rest van de wereld heeft. Online wordt het merk ondermeer via e-commerce-reuzen als Zalando aangeboden.

Schermvullende weergave ©REUTERS

Een jaar geleden cashte Claiborne op de gestage groei van Kate Spade en verkocht het merk voor 2,4 miljard dollar aan handtassenconglomeraat Coach.