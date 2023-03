De Belgische Delhaize-directie wil graag laten uitschijnen dat ze zelf de drijvende kracht was achter de beslissing om de laatste 128 eigen winkels over te laten aan zelfstandige uitbaters. Toch is het duidelijk dat ook Frans Muller, de topman van de Nederlandse moederholding Ahold Delhaize, er de hand in heeft.