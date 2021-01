Hema krijgt nieuwe CEO

De nieuwe eigenaars plukken Saskia Egas Reparaz weg bij Ahold om de krasselende warenhuisketen recht te trekken.

Lang heeft Frits Van Eerd niet gewacht: een maand nadat de topman van de supermarktketen Jumbo de controle verwierf over Hema, schikt hij de aansturing van de warenhuisgroep drastisch dooreen. Volgens het Nederlandse Het Financieele Dagblad benoemt de familie een nieuwe CEO en worden drie van de de vijf bestuurders vervangen.

De nieuwe topvrouw is Saskia Egas Reparaz. Die halen de nieuwe eigenaars weg bij de grote Jumbo-rivaal Ahold, waar ze tot nog toe de drogisterijketen Etos leidde. Egas Reparaz volgt in principe deze zomer Tjeerd Jegen op, die Hema met wisselende eigenaars boven zich zes jaar geleid heeft. Ze wordt de eerste vrouwelijke CEO sinds het prille begin van de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam in 1926.

Jegen was groot pleitbezorger van een internationale expansie van het merk Hema, met winkels in het Verenigd Koninkrijk en Spanje en later zelfs tot de Verenigde Arabische Emiraten toe. 'Hema is een veel te mooi merk voor alleen Nederland', was een vaak gehoord Jegen-cittaat.

Die visie clasht frontaal met de familie Van Eerd, die wil dat de warenhuisketen zich weer focust op de kernmarkten. En dat zijn de Benelux en Frankrijk. Daar de groeimotor weer laten aanslaan zal al werk genoeg zijn voor de nieuwe CEO, zeker nu in Nederland door de nieuwe lockdown de winkels weer op slot zijn gegaan. De nieuwe eigenaars maken zeggen wel geld vrij te maken voor een opfrisbeurt van de winkels en investeringen in logistiek en de webwinkel.