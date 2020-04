Hema vreest ondergang door corona

De winkels in Nederland - goed voor driekwart van de omzet - zijn open, maar er zijn amper klanten. De omzet is er de voorbije weken met een derde gezakt.

Schulden torsen

Dat is ernstig, want de keten had het al moeilijk. Ze torst 750 miljoen euro schulden. Bovendien daalt de spaarpot om die schulden af te betalen. In 2018, het jaar van de recentste jaarcijfers, daalde de aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) met 9,7 procent naar 111,7 miljoen euro op een omzet van 1,8 miljard euro.

'Als gevolg van de winkelsluitingen in ons omliggende landen en de aanhoudende omzetverliezen in Nederland valt te voorzien dat bij het aanhouden van de huidige omzetdaling binnen afzienbare periode het voortbestaan van onze onderneming in gevaar komt’, schrijft Jegen in de brief. ‘Dit kan enkel worden voorkomen of afgeremd indien wij lastenverlichtingen zoeken waar mogelijk bij onze belangrijkste zakelijke relaties, waaronder onze verhuurders.’