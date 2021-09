Herboren e5 duwt gaspedaal in

Peter (links) en Kristof De Sutter in hun opgefriste winkel in Ternat.

Goed zes maanden nadat de textielfamilie De Sutter de hand heeft gelegd op e5, maakt de modeketen weer winst en worden de ambities opgeschroefd. 'We gaan voor 100 miljoen euro omzet tegen 2023.'

Nog geen negen maanden staan de broers Peter en Kristof De Sutter samen aan het hoofd van e5. Maar in die korte periode slaagde het duo in wat de verschillende vorige eigenaars al jaren niet meer lukte: de modeketen maakt, de pandemie ten spijt, weer winst.

Hoewel de omzet met 30 miljoen euro in het eerste halfjaar een kwart lager lag dan in het precoronajaar 2019, boekte het bedrijf daar zo'n 3 miljoen euro brutobedrijfswinst (ebitda) op. Voor het huidige verkoopseizoen rekent e5 op een omzetstijging van 10 procent tegenover 2019, met vergelijkbare winstmarges. De modeketen lijkt herboren.

Jeans, winkels en serviceflats Peter en Kristof De Sutter werden groot met het familiebedrijf Ansi, dat in opdracht van labels als Zara, Lee Cooper en Karl Lagerfeld jeans produceert in Tunesië. Ansi werd in 1963 opgericht door vader Renaat, waarna de broers in de jaren 90 de fakkel overnamen. Ze bouwden de kmo van 5 miljoen euro omzet uit tot een Europese speler met 60 miljoen euro omzet. Met de overname uit een WCO-procedure van e5 - de broers lieten de 'Mode' uit de vroegere naam vallen - stappen ze voor het eerst zelf naar de consument. Naast die twee modebedrijven baten de broers ook enkele assistentiewoningen uit, onder andere in Tielt en Charleroi. 'Dat valt te combineren', zegt Peter De Sutter. 'Al zijn onze dagen nu wel wat langer dan vroeger.'

Dat is voor een stuk te danken aan wat voorafging. De familie De Sutter kocht e5 begin dit jaar via de rechtbank uit een WCO-procedure, nadat ondernemer Frédéric Helderweirt er, onder andere door corona, niet in geslaagd was het bedrijf weer op de rails te krijgen. Helderweirt herstructureerde zwaar, waardoor de aankoop van de De Sutters aan de start kwam 'als een afgetrainde atleet', in de woorden van Peter De Sutter.

Die atleet werd de voorbije maanden ondersteund met investeringen, waardoor hij nu klaar lijkt voor een marathon. De broers De Sutter stralen dan ook wanneer ze ons, noblesse oblige gehuld in e5-kleding, ontvangen in hun vestiging in Ternat. De plaats van afspraak is niet toevallig. De centraal gelegen winkel werd de voorbije maanden volledig opgefrist, een behandeling die elke e5-vestiging tegen het einde van het jaar moet krijgen.

'Kom eens kijken'

De rebranding en opgefriste collectie moeten niet enkel het bestaande, trouwe cliënteel tevreden stellen. Ze moeten ook wie e5 niet frequenteert nieuwsgierig maken naar waar de keten voor staat, legt Peter De Sutter uit. 'De niet-klant associeert e5 nog te vaak met een wat oubollig imago. Met deze opfrissing en met campagnes die starten op tv en radio zeggen we: kom eens kijken. We kunnen elke Vlaming kwaliteitsvolle, trendy kleding aanbieden voor een scherpe prijs, en bovendien een boetiekervaring aanbieden.'

De De Sutters zijn niet van zin het investeringstempo te lossen. Er staat een jaarlijkse injectie van zo'n 2,5 miljoen euro klaar, waarmee behalve in extra visibiliteit ook in digitalisering wordt geïnvesteerd. In e-commerce, met een opgefriste webshop en de lancering op de marktplaatsen Amazon en Bol.com. Maar ook in data-analyse, om daar bijvoorbeeld aankoopbeslissingen op te baseren. Peter De Sutter: 'Hier wordt geen euro meer uitgegeven die niet rendeert.'

We mikken op 60 winkels in Vlaanderen. We hebben nog blinde vlekken. Peter De Sutter Co-CEO e5

Ook in bakstenen wordt extra geld gepompt. Volgens Peter De Sutter kan e5 snel groeien van de 55 winkels die nu in Vlaanderen verspreid zijn naar 60 locaties. 'Er zijn nog blinde vlekken op de kaart. We analyseren volop waar die liggen en hoe we die moeten vullen. We blijven sterk geloven in het fysieke verhaal.'

Groei

De broers denken dat ze aan de vooravond staan van een stevig groeiverhaal. Tegen 2023 mikken ze op een omzet, exclusief btw, van 100 miljoen euro. Ter vergelijking: In 2019 boekte de modeketen 80 miljoen jaaromzet. Daar werd toen 7 miljoen euro verlies op geboekt, wat de De Sutters niet meer zien gebeuren met hun afgetrainde atleet.

De consument je product zien kopen, dat maakt het af. Peter De Sutter Co-CEO e5