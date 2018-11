Hermes heeft geen last van handelsoorlogen

De Franse tassenmaker Hermes verkocht in het derde kwartaal 11,8 procent meer in Azië. 'We voelen niets van de handelsoorlog met China.'

Wereldwijd verkocht Hermes voor 1,5 miljard euro tassen. Dat is 9,4 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Winstcijfers geeft Hermes niet.

Vooral in Noord-Amerika (+13%) verkocht Hermes meer. Maar ook in Azië spendeerden mensen 14 procent meer aan Hermes-tassen.

De Fransen hebben dus geen last van de handelsoorlogen, die vooral tussen China en de Verenigde Staten woeden. 'We lezen er veel over, maar we merken er niks van', zegt CEO Axel Dumas.