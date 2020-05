Heropening winkels is tegelijk drama en succes

In de Brusselse Nieuwstraat is het druk. Maar niet in alle winkels.

Twee weken na hun heropening boeken de winkels 70 procent van hun normale omzet. Achter dat gemiddelde schuilen grote winnaars en zware verliezers. 'Voor onze winkel wacht een rij klanten. Op weg naar onze buren, weliswaar.'

Alleen aan de ingang, bij de horloges en de parfums, is volk te bespeuren. Op de andere verdiepingen van het warenhuis Galeria Inno in de Nieuwstraat in Brussel lopen meer verkopers dan klanten rond. 'En dan zit een deel van de collega's nog thuis', zucht een van hen. 'Vorige week was het nog erger. Maar ook nu loopt hier twee tot drie keer minder volk rond dan normaal. Mensen kopen geen kostuums meer, want er zijn geen trouwfeesten. Ook andere dure kleding verkoopt slecht, door al die werkloosheid. Alleen een vaste waarde als Hugo Boss lokt nog wat volk.'

Even verderop in het shoppingcentrum Docks stappen we een volledig lege Massimo Dutti binnen. De vier personeelsleden keuvelen werkloos. 'Ik heb gisteren amper vijf broeken verkocht', zegt een verkoper in de kledingwinkel Scotch&Soda. 'Er stond wel een rij voor onze deur, voor de Zara Home-interieurwinkel hiernaast.'

Hier lopen twee tot drie keer minder klanten rond dan normaal. En vorige week was het nog erger. Verkoper Galeria Inno

Voor wie naar de statistieken kijkt, is het misschien een verrassing dat sommige winkels er leeg bij liggen. De Belgische winkels boeken sinds hun heropening op 11 mei 70 tot 80 procent van hun gewone omzet, valt te horen bij handelaars, winkelpandenverhuurders en winkelfederaties. Maar dat gemiddelde is de optelsom van succesvolle winkels en winkels waar het niet goed gaat.

'Dat de winkels 80 procent van hun normale omzet boeken, betekent vooral dat de Belgen geen inhaalinkopen doen', zegt Jan De Nys, de topman van de winkelverhuurder Retail Estates. 'Mensen winkelen omdat ze echt iets nodig hebben en niet voor de fun. Daarom is er wel een inhaalbeweging bij tuincentra, elektronicawinkels, doe-het-zelfzaken en interieurwinkels.'

Zwembaden

Dat zien we bij de Maisons du Monde-interieurwinkel in Brussel, waar het vrij druk is. 'Vorige week was hier nog meer volk', zegt een verkoper. 'Toen kochten de mensen grote meubels zoals zetels en stoelen. Nu kopen ze kleinere accessoires. Wie langskomt, koopt meer dan normaal.'

'Als je in onze sector je omzet niet hebt verdubbeld, heb je het als ondernemer niet goed gedaan', zegt een cryptische Erwin Van Osta, de topman van de doe-het-zelfketen Hubo. 'Een maand geleden mochten we weer openen en meteen braken we alle records. Dat blijven we doen, omdat het mooi weer is en de mensen thuis zitten. We hebben nog nooit zulke hoge verkoopcijfers gezien voor zwembaden. Ook grasmaaiers en sproei-installaties doen het heel goed. Net als verf.'

Als je in onze sector je omzet niet hebt verdubbeld, heb je het als ondernemer niet goed gedaan. Erwin Van Osta Topman Hubo

Ook goedkope ketens doen het goed. De rijen voor Action haalden het nieuws. Ook Bristol verkocht deze week de helft meer dan normaal. 'De crisis helpt ons een beetje. We trekken nieuwe klanten aan', zegt topvrouw Elise Vanaudenhove. 'Bovendien moeten mensen nieuwe kleding en schoenen kopen voor hun groeiende kinderen.'

Ook in de Nieuwstraat scoren vooral de erg goedkope ketens. Terwijl het vrij kalm is bij Inno, We Fashion en C&A, staan lange rijen voor Pull&Bear (15 wachtenden), Berhska (15), Zara (30) en zeker Primark, waar zo'n 40 klanten tot drie winkelpanden verder staan aan te schuiven op minder dan 1,5 meter van elkaar.

Shoppingcentra

Niet alleen het aanbod en de prijzen bepalen of winkels succesvol zijn in coronatijden. Ook de locatie is belangrijk. 'Onze winkels langs drukke wegen in de stadsrand doen het goed, net als die in kleinere steden', zegt Joachim Rubin, de topman van het Belgische LolaLiza. Dat zijn kledingketen toch maar 70 tot 80 procent van de normale omzet boekt, is te wijten aan de winkels in grotere steden en in shoppingcentra. 'Vooral die laatste doen het erg slecht.'

+50% Bristol De goedkope schoenwinkelketen Bristol verkoopt de helft meer dan in dezelfde periode een jaar geleden.

'In de shoppingcentra zijn de resultaten bij momenten abominabel', beaamt Geert Schotte, de topman van Standaard Boekhandel. De winkels boeken er volgens de winkelfederatie Comeos 40 tot 60 procent minder omzet.

'Ze hebben minder aantrek omdat de horecazaken gesloten zijn', zegt Kasper Deforche, de topman van Wereldhave Belgium. De winkelpandenverhuurder telt de helft minder bezoekers in zijn shoppingcentra.

Wallonië

De shoppingcentra zien de helft minder bezoekers. Kasper Deforche Topman Wereldhave Belgium

In Wallonië lokken de winkels minder volk dan in Vlaanderen, zegt Deforche. De Vlaamse Standaard Boekhandels doen het beter dan hun Franstalige evenknie Club. De invloed van Frankrijk is groot, zeggen waarnemers. De Fransen namen strenge maatregelen tegen het virus. 'Walen zijn banger voor corona, maar een andere verklaring is dat er meer werkloosheid is', zegt Comeos-topman Dominique Michel.