'Herstructurering FNG is topje van de ijsberg'

De vakbonden zijn geschrokken van de zware herstructurering bij Brantano's moederbedrijf FNG. Tegelijk verwachten ze nog erger nieuws. 'De vorige CEO was er vooral goed in slecht nieuws te verbloemen.'

De vakbonden reageren verrast op het nieuws dat de modegroep FNG 47 Belgische winkels sluit, waardoor 287 jobs in gevaar zijn. 'Dat er een herstructurering komt hadden we verwacht, maar we hadden er ook op gerekend dat FNG zou aankondigen dat de banken het bedrijf meer tijd zouden geven om orde op zaken te stellen', zegt Sven De Scheemaeker van de vakbond ACV Puls. 'Al geruime tijd zegt de directie dat er een stroomversnelling komt, maar ze kwam voorlopig alleen met dit nieuws.'

De vakbonden zijn ongerust over de toekomst. 'Dit voelt als het topje van de ijsberg. Hoe gaat de directie de overblijvende werkgelegenheid garanderen?'

Veel uitleg kregen de vakbonden niet. 'De CEO gaf een korte toelichting en wou geen bijkomende info geven.' Topman Yves Pollé geeft ook geen interviews. 'Hij heeft het druk. Misschien volgende week', klinkt het bij FNG. Hoe het met de ketens gaat waar FNG vandaag niets over zei, blijft onduidelijk. FNG heeft ook merken als Claudia Sträter en CKS in handen.

Ook bij het personeel zijn teleurgestelde reacties te horen. 'Er heerst hier onduidelijkheid', zegt een getroffen werknemer.

Verbloemen

Het is opvallend dat Brantano zo hard getroffen wordt. 30 van de 110 winkels gaan toe. Nochtans leek de keten de voorbije jaren op de goede weg. Na de overname in 2016 slaagde FNG er in 2017 de keten opnieuw winstgevend te maken. Toenmalig topman Dieter Penninckx kondigde aan tegen 2020 50 nieuwe Brantano's te openen. Uiteindelijk heeft Brantano er maar tien bijgekregen, en nu gaan er dertig dicht.

'De vorige CEO was vooral goed in het verbloemen van slecht nieuws', zegt De Scheemaeker. 'Het personeel stelde zich de voorbije jaren vragen bij het positieve nieuws dat FNG verspreidde over Brantano.'