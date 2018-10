Er is nog geen wondermiddel gevonden dat bedrijven het eeuwige leven schenkt. Een onderneming die op een bepaald ogenblik bijzonder succesvol is, kan enkele jaren later roemloos eindigen. Het kerkhof van bedrijven ligt bezaaid met grote namen.

Het idee is simpel: bied een breed assortiment producten aan. Maak reclame via een catalogus die op ruime schaal wordt verspreid. Zorg voor een efficiënte logistiek om de bestelde spullen vanuit een centraal voorraadmagazijn via koeriers snel bij de kopers thuis te krijgen. Gebruik je stevige marktpositie om scherpe voorwaarden te bedingen van je leveranciers, en zo je prijzen laag te houden maar je winstmarge hoog. Klinkt het bekend? Het is het businessmodel van de e-commercegigant Amazon. Maar het is ook het model dat retailgroep Sears 125 jaar geleden al hanteerde in de VS. Er is één verschil: de catalogus van Amazon staat online, bestellen doe je via het internet. Sears werkte met een gedrukte catalogus, bestellingen gebeurden via de post.

Vanuit hun 442 meter hoge toren zagen de toplui van Sears niet hoe de wereld beneden veranderde.

Sears begon in 1893 als postorderbedrijf en speelde in op de behoeften van een steeds grotere wordende groep consumenten in de VS. Het bedrijf had een catalogus die op een bepaald moment 100.000 items telde. Het Wensenboek of het Droomboek, zoals die ook werd genoemd, werd bezorgd bij miljoenen gezinnen in de VS. Via het spoorwegnet en de diensten van US Postal Service werden de bestelde spullen eender waar in de VS aan huis geleverd. Van keukengerei over wapens tot prefabwoningen.

In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw pikte Sears in op de nieuwe trends: de trek naar de steden van de bevolking, en de opmars van de auto. Naast zijn postorderactiviteiten opende het bedrijf winkels in de shoppingmalls die verrezen in de voorsteden. Het gaf Sears een extra groeistoot. De groep beloonde zichzelf met de bouw van een prestigieuze hoofdzetel in Chicago, de Sears Tower. Toen die in 1973 klaar was, was hij met zijn 110 verdiepingen en zijn 442 meter het hoogste gebouw ter wereld.

Het was een keerpunt. Vanaf toen begon de neergang van de groep. Hoog in hun toren zagen de toplui van Sears niet hoe de wereld, en hun sector, veranderde. In 1993 stopte Sears met zijn postorderactiviteiten, twee jaar later verstuurde Amazon zijn eerste via het internet bestelde boek. Amazon heeft vandaag een beurswaarde van 864 miljard dollar, Sears zag zich begin deze week genoodzaakt bescherming te vragen tegen zijn schuldeisers.

Blind

Sears heeft een geweldige opportuniteit gemist, blind voor de mogelijkheden die de komst van het internet bood voor zijn eigen business en het valoriseren van zijn jarenlange postorderexpertise, omdat het in die tijd volop inzette op het versterken van zijn bakstenen winkels. Sears was een oorlog aan het vechten die al voorbij was. De nieuwe strijd werd elders gestreden.

De Sears Tower beheerst nog altijd de skyline van Chicago, maar is niet meer het hoogste gebouw ter wereld. In 2008 werd de toren herdoopt tot Willis Tower, naar de verzekeringsgroep die er huurt. In Chicago spreekt men nog wel van de Sears Tower, maar de kans is groot dat een volgende generatie inwoners van de stad geen idee heeft wat Sears is of was. Zoals de meeste Brusselaars niet weten wie of wat Sainctelette was waaraan het Saincteletteplein zijn naam te danken heeft.

Door bescherming te vragen tegen zijn schuldeisers probeert hoofdaandeelhouder Eddie Lampert, met een afgeslankt Sears een doorstart te kunnen maken. Maar de kans is klein dat er nog een glorieuze toekomst is weggelegd voor het bedrijf. Het zal verdwijnen in de nevelen van de tijd. Zoals veel andere bedrijven vóór Sears. Het ondernemingskerkhof ligt bezaaid met grote namen.

Met zijn 125 jaar heeft Sears behoorlijk lang standgehouden. Er zijn bedrijven met een veel korter leven. De luchtvaartmaatschappij Air Belgium, die brood zag in een verbinding tussen Charleroi en China, ligt twee jaar na haar oprichting al op apegapen, bleek deze week. De kindersterfte bij nieuw opgerichte bedrijven is groot. De eerste jaren doorspartelen is het moeilijkste. Maar ook daarna kunnen bedrijven nooit op hun lauweren rusten. Hun voortbestaan kan in het gedrang komen door een interne gebeurtenis - een grote bedrijfsbrand, een fraudezaak, het vertrek van de visionaire CEO -, door een storm die over de economie raast - een zware recessie, de brexit - of door stille structurele veranderingen in de economie die het bedrijf niet opmerkt of waarop het te laat reageert.

Golven van verandering

De gsm-producent Nokia, het fotobedrijf Kodak, de autobouwer Saab: het zijn maar enkele voorbeelden van gereputeerde bedrijven die van het toneel zijn verdwenen. In België hebben we de Boel-scheepswerf, de munitiefabrikant PRB, de krant Het Volk, het spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie, de Generale Maatschappij. Met de overheid als aandeelhouder kunnen bedrijven het soms nog een poosje uitzingen, ook na hun houdbaarheidsdatum, maar redden doen ze het niet. Het bewijs daarvan zien we bij het verdwijnen van Sabena, de ferrydienst Regie voor Maritiem Transport (RMT) of de bank Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (CBHK).