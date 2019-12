Het wilde opbod van twee Franse luxepausen

Nu Gucci-moeder Kering op het exclusieve Italiaanse sport- en skimerk Moncler aast, bereikt het opbod tussen de rivaliserende Franse miljardairs François Pinault (Kering) en Bernard Arnault (LVMH) een nieuw hoogtepunt. De bijna epische strijd tussen de twee rijkste mannen van Frankrijk beperkt zich al lang niet meer tot mode en luxe.

Was u van plan op uw volgende skitrip in een donsjas van het exclusieve Italiaanse skimerk Moncler van de Alpijnse hellingen te roetsjen? Check dan vooraf even of u niet in hotel Le Cheval Blanc logeert, het luxehotel in het hypermondaine skioord Courchevel. Er is een minieme kans dat u er met uw Moncler-jas niet binnen geraakt. Het hotel behoort tot het luxeimperium LVMH van Bernard Arnault (70), al decennia de aartsrivaal van François Pinault (83), die andere Franse modemiljardair, die met zijn concern Kering op Moncler aast.

De klap op de vuurpijl in de clash der luxetitanen is hun donatie voor de restauratie van hét symbool van de Franse geschiedenis en erfgoed: de Notre-Dame.

Vrolijkmakerij, maar ver van dat onwaarschijnlijke scenario staat de legendarische rivaliteit tussen de beide Franse luxepausen niet. Het lijkt erop dat Kering met zijn poging om Moncler in te lijven - waardering: 10 miljard euro - LVMH van repliek wil dienen na diens overname van de Amerikaanse juwelenketen Tiffany & Co. vorige week. Die overname werd met 14,7 miljard euro de duurste luxedeal ooit.

De twee heren kunnen nochtans al bogen op een ruime stal luxemerken. Het paradepaardje van LVMH is zonder twijfel Louis Vuitton, in 1853 opgericht als een handtassen- en reiskoffermerk, maar mettertijd ook producent van exclusieve kledij, schoenen en juwelen. Andere toppers zijn Dior en Kenzo (kleding), Bulgari (juwelen), TAG Heuer en Hublot (horloges).

Bij Kering - sinds 2000 geleid door zoon François-Henri Pinault - staan daar merken als Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta (kleding), Boucheron (juwelen) en Girard-Perregaux (horloges) tegenover, maar het kroonjuweel is zonder twijfel het in 1923 gestichte Italiaanse Gucci, net als Louis Vuitton de kaskoe voor de moederholding. Precies het iconische Gucci was in de jaren 90 het startschot voor de nooit aflatende strijd tussen Pinault en Arnault.

Schermvullende weergave François Pinault ©AFP

Jarenlang waren beide heren vrienden, die zelfs naar elkaars familiefeesten kwamen. Ook al begon hun carrière onder een heel verschillend gesternte. François Pinault, de zoon van een Bretoense landbouwers, was een houthandelaar, die van thuis uit weinig had meegekregen en op school een drop-out was. De vader van Arnault was een bouwondernemer uit het eveneens Noord-Franse Roubaix. Die zaak bracht de jonge Bernard, die aan elitescholen had gestudeerd, zijn eerste lessen ondernemerschap bij.

Aanvankelijk richtte Pinault zich met de overname van de kledingketens Printemps en Redoute (vandaar de oorspronkelijke naam PPR) en later ook Fnac op de bredere retailmarkt. Maar toen Pinault in 1999 Gucci en later ook Yves Saint Laurent voor de neus van Arnault wegplukte en zo de luxewereld binnenstapte, werden ze aartsrivalen.

Een strijd van gelijken is het nooit geworden. De groep van Arnault is altijd een maatje groter gebleven dan die van Pinault. Terwijl LVMH 75 ‘huizen’, een omzet van 47 miljard euro en 165.000 werknemers telt, moet Kering het doen met een 19-tal merken, 14 miljard euro omzet en 35.000 werknemers. Het kleinere Kering was in 2018 met een operationele winstmarge van 29 procent wel een pak rendabeler dan LVMH (21%). LVMH kan dan weer prijken met het label ‘waardevolste bedrijf van de eurozone’ (200 miljard euro). Kering is momenteel ‘maar’ 69 miljard euro waard, ongeveer evenveel als nog een ander Frans mode-icoon: Hermès.

Arnault, die 65 procent van LVMH bezit, is al langer de rijkste man van Europa. Met een tot 105 miljard dollar aangezwollen fortuin heeft hij dit jaar de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett van de derde plaats op de Forbes-rijkenlijst gestoten, en staat hij net na Jeff Bezos en Bill Gates. Pinault is met een vermogen van 35 miljard dollar ‘gewoon’ de tweede rijkste man van Frankrijk.

Maar het indrukwekkendst zijn Arnault en Pinault samen: met hun tweetjes nemen ze bijna een kwart van de wereldwijde markt van persoonlijke luxegoederen (auto’s, jachten, vastgoed, enz. niet meegerekend) voor hun rekening. Die is volgens de gespecialiseerde consultant Bain & Company 260 miljard euro waard. Een derde daarvan zit in Zuidoost-Azië, met dank aan de blingblinggekke Chinese millennials.

Musea en stadspaleizen

Door de enorme winsten die Pinault en Arnault als dividenden binnenrijven, kunnen ze hun status als superondernemers nog overstijgen. En hoe kan dat beter dan in de wereld van de gastronomie, kunst en filantropie? Beiden hebben enkele wijndomeinen in portefeuille. Arnault bezit de champagnes Dom Pérignon, Veuve Cliquot en Moët Chandon en de wijnkastelen Château d’Yquem en Cheval Blanc. Pinault kocht onlangs Le Clos-de-Tart, een grand-crudomein in Bourgondië waarvoor hij 230 miljoen euro neertelde.

Schermvullende weergave Bernard Arnault ©BELGAIMAGE

Sinds enkele jaren hebben de aartsrivalen een nieuw strijdperk om elkaar te bekampen: musea en stadspaleizen. Naast de dure renovaties van diverse panden op onder meer de Place Vendôme, het epicentrum voor juwelen en horloges, openen beiden volgend jaar hun eigen museum. Arnault laat de Canadees-Amerikaanse architect Paul Gehry in het Parijse Bois de Boulogne La Maison LVMH/Arts Talents bouwen, in de buurt van zijn glazen cultuurpaleis de Fondation Louis Vuitton. Pinault wilde niet onderdoen en kocht in hartje Parijs voor eveneens 150 miljoen euro de Bourse de Commerce, een 19de-eeuwse graanbeurs met een oppervlakte van 3.000 m². Daar wil Pinault een deel van zijn persoonlijke kunstcollectie tentoonstellen.

De klap op de vuurpijl in de clash der luxetitanen is hun donatie voor de restauratie van hét symbool van de Franse geschiedenis en erfgoed: de Notre-Dame, de kathedraal in hartje Parijs die in april deels in vlammen opging. Het vuur was amper geblust of Pinault pakte al uit met een donatie van 100 miljoen euro. Arnault kon niet achterblijven en gooide daar prompt het dubbele bovenop.

Is daarmee het opbod definitief weg van de luxemerken verschoven? De kans is klein. Buiten de universums van Arnault en Pinault liggen, na Tiffany en Moncler, nog een reeks mooie prooien te wachten: Hermès (waar Arnault ooit al eens naast greep), Chanel, Prada, Cartier (Richemont-groep), Burberry en Michael Kors zijn stuk voor stuk onafhankelijke modehuizen die het prestige en de roem van de twee luxetycoons nog hoger zouden tillen. De strijdbijl is nog lang niet begraven.