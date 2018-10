'Hete zomer' geeft MediaMarkt pandoering op de beurs

De Duitse winkelgroep Ceconomy zal in het aflopende gebroken boekjaar 2017-2018 630 miljoen euro brutobedrijfswinst (ebitda) boeken. Dat is een pak minder dan de 714 miljoen euro van vorig jaar.

In september had Ceconomy aangekondigd rekening te houden met een brutobedrijfswinst tussen 680 en 710 miljoen euro. Maar met 630 miljoen euro wordt het dus nog minder.

Het moederbedrijf van de elektroketens MediaMarkt en het in België niet meer actieve Saturn had de bui al zien hangen. In september had het aangekondigd rekening te houden met een brutobedrijfswinst tussen 680 en 710 miljoen euro. Maar het wordt dus nog minder. Beleggers reageren ontevreden, waardoor het aandeel dinsdagochtend bijna 20 procent minder waard werd.