Hoe meer data u Delhaize geeft, hoe meer korting u krijgt

De supermarktketen Delhaize lanceert een nieuwe klantenkaart en -app. Hoe meer data klanten afstaan, hoe meer korting ze krijgen. Vooral op gezonde producten. De keten wil het verschil maken met goedkope ketens.

'Delhaize is niet de goedkoopste.' Die zin verschijnt momenteel op talloze reclameborden in België. Het is geen campagne van de concurrenten Colruyt of Lidl, maar van Delhaize zelf.

De supermarktketen zet een offensief in om zich een kwalitatiever en vooral gezonder imago aan te meten. Daarmee wil ze het verschil maken met andere ketens, met wie de jongste jaren een steeds heftigere strijd begon om lage prijzen. Delhaize weerde zich, maar moest daardoor winst afstaan. In 2009 kon Delhaize 4 procent van zijn omzet als bedrijfswinst in de boeken schrijven. In 2019 was dat nog 2,9 procent. Topman Frans Muller wil weer naar 'dikke 3 procent' winstmarge.

Prince-koeken

De spil van de campagne is een nieuwe klantenkaart. Of beter gezegd: klantenapp. Met zijn nieuwe spaarsysteem trekt Delhaize voluit de digitale kaart, hoewel ze ook in de klassieke kaartvorm beschikbaar is. Het nieuwe SuperPlus werkt als het oude Plus-systeem: mensen kunnen punten sparen en wie 500 punten heeft, krijgt een aankoopbon van 5 euro op het hele assortiment.

2,9% Bedrijfswinstmarge Om zich te weren tegen het lageprijzengeweld van de goedkope ketens moest Delhaize winst opofferen. De winstmarge bedroeg in 2019 2,9 procent tegenover 4 procent tien jaar eerder.

Nieuw is dat klanten ook individuele producten kunnen kopen met hun punten. Via de Delhaize-app kunnen ze bonnen maken om ze in te ruilen voor een product. Een doos Prince-koeken kost bijvoorbeeld 200 punten.

Meer persoonlijke gegevens

Delhaize gaat nog verder met de digitale kortingen, maar die krijgen klanten alleen als ze bereid zijn meer persoonlijke gegevens te delen met de supermarkt. Wie weinig data deelt, krijgt enkel de basiskortingen van de klantenkaart.

Klanten die meer korting willen, verklaren zich ermee akkoord dat Delhaize hen meer reclamemails stuurt. Bovendien kan Delhaize aan de slag met hun aankoopgegevens. Die kan de keten geanonimiseerd delen met bedrijven die net als Delhaize behoren tot de winkelgroep Ahold Delhaize, die ook de webwinkel Bol.com en de Albert Heijn-winkels omvat.

Ook met externe partners kan Delhaize geanonimiseerde aankoopdata van klanten delen. Om welke bedrijven het gaat en wat precies de bedoeling is, is niet duidelijk. Delhaize was donderdag niet bereikbaar voor toelichting. Maar het is bekend dat supermarkten aankoopdata geven aan leveranciers, die de ketens in ruil korting geven op de inkoopprijzen. Met de data kunnen de leveranciers nagaan of hun producten aanslaan.

Bol.com

Wie meer data deelt, kan dus rekenen op extra kortingen. Ten eerste geeft Delhaize die klanten meer korting op producten met een goede nutriscore. Dat is een score op een schaal van A tot E, die 'gezonde' producten (A) onderscheidt van 'ongezonde' (E). Delhaize geeft zijn 'premiumklanten' extra korting op producten met een A- en een B-score. Die zijn volgens de keten goed voor de helft van een doorsnee winkelkar.

Daarbovenop krijgen de klanten ook extra korting op producten die ze vaak kopen. En ze krijgen kortingen op producten van partners van Delhaize, waaronder Bol.com.

De app toont producten die de klant vaak koopt, met ernaast een gezonder alternatief.

Daarnaast heeft de app nog andere functionaliteiten, waarmee Delhaize zich in de markt wil zetten als gezonde supermarkt. Zo toont de app producten die de klant vaak koopt, met ernaast een alternatief met een lagere nutriscore.