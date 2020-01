Horecagroothandel Sligro maakt verlies

De restaurantleveranciers JAVA en Sligro-ISPC hebben vorig jaar verlies gemaakt in België. De oorzaak is een nieuw verkooppunt in Antwerpen. 'De eerste maanden moesten we er meer producten weggooien dan we er verkochten.'

In Nederland is Sligro de grootste leverancier van restaurants, cafés, hotels, bedrijven en andere grote instellingen met een keuken, maar in België heeft het Nederlandse bedrijf nog veel werk. De Belgische dochterbedrijven JAVA en Sligro-ISPC waren verlieslatend. Dat blijkt uit het jaarverslag.

'De oorzaak was onze Antwerpse horecagroothandel. Zonder die vestiging waren JAVA en Sligro-ISPC winstgevend', zegt financieel directeur Rob van der Sluijs. 'De vestiging openden we in november 2018. Bij het begin hadden we amper omzet, maar wel kosten zoals voor personeel. Aangezien we in 2018 maar 3 miljoen euro brutobedrijfswinst (ebitda) hadden, voelen we de opstartkosten van de Antwerpse vestiging ook op groepsniveau.'

Producten weggooien

De eerste maanden waren moeilijk, omdat er onvoldoende klanten waren om de kosten te dekken. 'Onze winkel lag vol voeding en producten die niet verkocht raken, moeten we weggooien', zegt Van der Sluijs. 'In de eerste maanden gooiden we meer producten weg dan we verkochten.'

We hebben nog werk om Sligro bekender te maken en klanten weg te lokken bij de concurrentie. Rob van der Sluijs Financieel directeur Sligro

De moeilijkheden in Antwerpen zijn tijdelijk, zegt de topman. 'We zijn ervan overtuigd dat we binnen drie tot vier jaar winst maken in Antwerpen.'

Het gebrek aan succes van de Nederlandse groothandel staat in schril contrast met de rijen klanten die aanschuiven als de Nederlandse supemarktketens Albert Heijn en Jumbo een nieuwe Belgische winkel openen. 'Wat dat betreft zijn er verschillen tussen supermarkten en groothandels', zegt Van der Sluijs.

'Supermarktklanten zijn vrij ontrouw. Horecaprofessionals zijn daarentegen gehecht aan hun leverancier, omdat ze een constante kwaliteit willen aanbieden in hun horecazaak. We hebben nog werk om Sligro bekender te maken en klanten weg te lokken bij de concurrentie.'

Rechter

Dit jaar komen er geen nieuwe Sligro's meer bij. Nochtans was het Nederlandse familiebedrijf van plan nieuwe Sligro's te openen, na die in Antwerpen. Maar de vergunningen gooien roet in het eten.

De ambitie om nieuwe groothandels te openen is er nog, maar we hanteren een nieuw soort realisme. Rob van der Sluijs Financieel directeur Sligro

In Brugge kocht Sligro een pand, maar het stadsbestuur weigerde een vergunning. Eerder hadden concurrenten in de media hun ongenoegen verkondigd over de komst van Sligro. In Antwerpen proberen concurrenten de vergunningen van Sligro via de rechter te vernietigen.