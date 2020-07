Horecagroothandel Sligro waardeert Belgische tak 60 miljoen euro af

De Nederlandse horecagroothandel Sligro waardeert zijn Belgische tak 60 miljoen euro af. 'Technisch gezien hebben we misschien te veel betaald voor onze Belgische overnames, maar op lange termijn kunnen we succesvol worden.'

Het zit de Nederlandse ondernemersfamilie Slippens niet mee met haar Belgische avontuur. In 2016 stak ze de grens over met haar bedrijf Sligro, dat voeding verkoopt aan de horeca en aan instellingen zoals ziekenhuizen. Ze namen Java uit Rotselaar en ISPC, de groothandel van ondernemer Ivan Sabbe, over. Die vormen sindsdien de Sligro België.

Donderdag kondigde Sligro aan dat het zijn Belgische tak 60 miljoen euro afwaardeert. Daarvan boekt Sligro 43 miljoen af op de goodwill, het deel van de overnameprijs dat de boekwaarde overstijgt.

62 miljoen Verlies In de eerste zes maanden van 2020 daalde de Belgische omzet met 25 procent naar 85 miljoen euro. Er was 62 miljoen euro nettoverlies.

Heeft Sligro te veel betaald voor zijn overnames? 'Dat is lastig te beoordelen', zegt financieel directeur Rob van der Sluijs. 'We hebben een nette prijs betaald. Misschien aan de hoge kant van de bandbreedte. Technisch gezien hebben we misschien te veel betaald, maar we kijken naar de lange termijn en geloven dat we succes kunnen hebben in België, terwijl boekhoudkundige regels vooral naar de korte termijn kijken.'

Volgens Van der Sluijs komt de afwaardering er vooral door corona, dat de horeca en dus ook Sligro hard treft. 'Dit en volgend jaar staan we onder druk. En als je een waardering moet bepalen, zijn vooral de komende vijf jaren belangrijk. Terwijl wij verder kijken.'

Toch sputtert Sligro al een tijdje in België. Vorig jaar stelde Sligro België teleur. Het nettoverlies groeide tot 11 miljoen euro.