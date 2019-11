Hubo-topman en Walter Van Gastel stappen in winkelketen Veritas

De bekende ondernemers Erwin Van Osta en Walter Van Gastel nemen Veritas over, samen met de Antwerpse investeringsmaatschappij CIM Capital van een telg van de busfamilie Van Hool.

Veritas is een van de bekendste namen in het Belgische winkellandschap. De 127 jaar oude Antwerpse keten van naai- en modewinkels is voor velen een begrip. Ze telt 121 winkels in België en zes in Luxemburg. Er werken ongeveer 750 mensen (omgerekend naar voltijdsen). De omzet bedraagt ruim 90 miljoen euro.

Het bedrijf kwam echter in de financiële problemen door een mislukte buitenlandse expansie, de moeilijke situatie in de retailmarkt, de lage winstmarges en een hoge schuldenlast. Die combinatie deed de keten in de rode cijfers belanden.

Daardoor zag de hoofdaandeelhouder, de investeringsmaatschappij Indufin Capital Partners, zich genoodzaakt een oplossing te zoeken. Indufin heeft sinds 2015 70 procent van Veritas in handen. De rest van het kapitaal zit vooral bij de historische aandeelhoudersfamilies, terwijl het management een kleine participatie van minder dan 10 procent heeft.

Schuldherschikking

Twee maanden geleden raakte bekend dat Indufin een uitweg vond: een schuldherschikking, waarbij de banken verliezen slikken, gekoppeld aan een overname van Veritas en een kapitaalverhoging. Daarvoor diende Veritas wel naar de Antwerpse ondernemingsrechtbank te stappen voor een gerechtelijke reorganisatieprocedure. De rechtbank heeft het bereikte akkoord gehomologeerd.

Voor de overname viel de keuze op de Antwerpse investeringsmaatschappij CIM Capital, waarbij Marc Van Hool, een telg van de gelijknamige busfamilie Van Hool, betrokken is. Maar in het persbericht over het akkoord van september stond ook dat CIM voor de deal samenwerkt met twee niet nader genoemde co-investeerders. 'Succesvolle ondernemers met ruime retailervaring', heette het toen.

Anagram

Nu is duidelijk wie de twee zijn: Erwin Van Osta, bekend als topman en aandeelhouder van de doe-het-zelfketen Hubo, en Walter Van Gastel, van de vroegere gelijknamige keten van tuinzaken. Dat blijkt woensdag uit een akte in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Daarin wordt de oprichting vermeld van de vennootschap Satirev, een anagram van Veritas. De oprichters en bestuurders van Satirev zijn CIM Capital, Erwin Van Osta (via Tradespot) en Walter Van Gastel (via VGM Invest).

Van Osta en Van Gastel kennen elkaar goed. Van Osta kocht in 2012 de winkels van Walter Van Gastel en kort erna drie winkels van de sectorgenoot Intratuin. Beide zijn intussen gefuseerd met de Waalse sectiorgenoot Oh! Green en gaan verder onder die naam.