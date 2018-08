Huurprijs winkelpanden keldert in steden

Eigenaars moeten toegevingen doen om retailers te overtuigen. In kleinere steden zijn er huurprijsdalingen van 10 tot 30 procent. Maar ook voor grote winkeloppervlaktes in een stad als Antwerpen is er sprake van kortingen van 15 tot 30 procent.

De huurprijzen van winkelpanden staan onder druk. Vooral in kleinere steden als Roeselare, Tongeren en Turnhout wordt hard gestreden om de huurder. Dat blijkt uit een rapport van Cushman & Wakefield, de grootste makelaar voor retailvastgoed, dat De Tijd kon inkijken.

De opmars van e-commerce weegt steeds zwaarder op de marges van fysieke winkels. Ketens lichten de rendabiliteit van elk pand door en beslissen sneller dan vroeger de stekker er uit te trekken.

Als een winkel vrijkomt, staan minder kandidaten te springen om de locatie in te nemen. Maar weinig retailers willen hun winkelnetwerk in België nog echt uitbreiden.

Ook voetgangerszones, langdurige werken en het gebrek aan parkeerplaatsen spelen de winkelstraten in de steden steeds meer parten.

Toegevingen

‘Door die combinatie van factoren moeten eigenaars van winkels in de steden meer toegevingen te doen om een huurder te houden of binnen te halen’, zegt Boris van Haare, retail partner bij Cushman & Wakefield, dat een weinig bemoedigend beeld van de gang van zaken in de winkelsteden schetst. In kleine steden zijn er prijsdalingen van 10 tot 30 procent.

‘Ook wij gaan in kleine steden om de tafel zitten met verhuurders’, zegt Dieter Penninckx, de topman van modeketens als Brantano, CKS en Fred & Ginger. ‘Het is al gebeurd dat we een prijsverlaging van 30 procent vragen. In heel wat kleinere steden lopen minder mensen door de winkelstraten dan vroeger. Het is logisch dat de huurprijs wordt verlaagd.’

Op toplocaties als de Meir in Antwerpen en de Brusselse Nieuwstraat houden de prijzen voor de kleinere panden (tot 150 m2) stand. In die grote steden zien ze wel belangrijke prijsdalingen van 15 à 30 procent voor grote winkeloppervlaktes (minimaal 500 m2).

H&M

Steeds meer grote retailers als H&M willen overstappen naar contracten waarbij de huur niet langer een vast (geïndexeerd) bedrag is, maar varieert in functie van de omzet die ze in het pand realiseren.

Mee door die nieuwe benadering van H&M moest het beursgenoteerde Qrf City Retail bij de bekendmaking van de kwartaalresultaten in mei 4,5 miljoen euro afwaarderen op de vijf panden die het verhuurde aan de Zweedse modeketen.