IKEA bouwt winkels deels om tot magazijnen

IKEA gaat delen van zijn winkels ombouwen tot magazijnen, want ze lokken minder volk. In België daalde het winkelbezoek vorig jaar met 2,6 procent.

Vorig jaar kregen de Belgische winkels van de Zweedse meubelreus IKEA 2,6 procent minder bezoekers. Toch steeg de verkoop van IKEA in ons land met 1,2 procent naar 913 miljoen euro. 'E-commerce is een belangrijke groeimotor', zegt IKEA België-CEO Catherine Bendayan. In februari 2017 opende IKEA zijn Belgische webwinkel met thuislevering. Al meer dan een jaar kunnen mensen spullen online bestellen en ze ophalen in de winkels en afhaalpunten.

Vorig jaar is in België gebeurd waar IKEA al rekening mee had gehouden: de grote winkels in de rand van de stad zullen steeds minder volk lokken. Dat fenomeen voorspelde Torbjörn Lööf vorig jaar al. De CEO van het moederbedrijf Inter IKEA zei toen dat zijn bedrijf meer stadswinkels wil openen, om de groeiende groep mensen zonder auto beter te bereiken.

Ook kondigde hij aan dat IKEA meer zou inzetten op e-commerce. Want ook de opkomst van online winkelen houdt mensen weg van de stenen IKEA-winkels.

Woensdag kondigde Lööf een nieuwe maatregel aan. Hij gaat zijn winkels verkleinen en de vrijgekomen ruimte ombouwen tot magazijn.

'In de afgelopen 60 jaar hebben we heel wat ervaring opgedaan over hoe we goederen naar de winkels moeten krijgen. Pas sinds enkele jaren zeggen we dat we even goed moeten zijn in goederen naar de klanten (thuis, red.) te brengen. We kunnen bestaande winkels als distributiecentra gebruiken', zegt hij in de Britse krant Financial Times.

Stadswinkels in België

In België zullen nog geen winkels worden omgebouwd, zegt woordvoerder Annelies Nauwelaerts. 'Maar er worden in de winkels al pakketten voor e-commerce gemaakt. Namelijk voor producten die mensen online bestellen en komen afhalen in de winkels en afhaalpunten. De pakketten die mensen thuis geleverd krijgen, worden verdeeld vanuit ons distributiecentrum in Winterslag (Genk).'

'Maar het is niet ondenkbaar dat we in de toekomst meer e-commercepakketten leveren vanuit onze winkels', voegt ze eraan toe.

IKEA België is ook van plan stadswinkels te openen. Al meer dan een jaar bekijkt het bedrijf de piste, maar voorlopig zonder resultaat.

Dat IKEA ook in België het geweer van schouder verandert, werd vorig jaar duidelijk. Toen kondigde IKEA eerst aan dat een geplande winkel in Antwerpen er niet komt. Kort nadien kwam ook het nieuws dat een winkel in West-Vlaanderen er nooit zal komen. IKEA wil geen nieuwe grote winkels meer openen in België.

Radicaal

Elders experimenteert IKEA al met stadswinkels. Het centrum van de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft een showroom voor keukens. In Madrid kunnen mensen in het midden van de stad IKEA-bedden kopen.