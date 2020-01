IKEA haalt 5,3 miljard euro uit Belgische ‘interne bank'

IKEA vermindert het kapitaal van zijn Belgische dochter IKEA Service Center met 5,3 miljard euro. De Zweedse meubelreus maakte via het vehikel gebruik van de notionele intrestaftrek, die veel minder interessant is geworden.

IKEA Service Center werkte eerst als coördinatiecentrum voor de groep. Later werd het een soort interne bank met veel kapitaal, waarmee de groep gebruik kon maken van de notionele intrestaftrek. Op het hoogtepunt in 2014 zat 11 ,9 miljard euro in de Belgische vennootschap, die nu financieel wordt uitgekleed.

De operatie past in een reorganisatie bij Ingka, de holding boven IKEA. Die gaat zijn treasuryactiviteiten (cashmanagement) centraliseren in één land, Ierland. ‘Bepaalde treasuryactiviteiten blijven we vanuit Brussel doen’, zegt een woordvoerder van IKEA, verwijzend naar de vestiging in Zaventem. Het gaat om backofficediensten.