IKEA profiteert van uitgespaarde reisbudgetten

Inter Ikea Group, de eigenaar en franchisegever van het blauw-gele meubelmerk, boekte in de twaalf maanden tot eind augustus 2 miljard euro winst voor belastingen, 13 procent meer dan vorig jaar. In het laatste boekjaar beliep de jaarlijkse winstgroei maar 5 procent.

De coronacrisis heeft IKEA dus, enigszins verrassend, de wind in de zeilen gegeven. Tijdens het voorjaar was er nauwelijks omzet, omdat driekwart van de IKEA-winkels dicht moesten blijven. Maar die achterstand werd grotendeels goedgemaakt in de zomermaanden juni tot augustus. Ook in september en oktober was de omzet nog stevig en hoger dan vorig jaar, zegt financieel directeur Martin van Dam.