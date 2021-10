IKEA verwacht tekorten tot 'ver in volgend jaar'

De Zweedse meubelgigant neemt zijn toevlucht tot spoorvervoer vanuit Azië om vertragingen van containerschepen en stijgende kosten in de scheepvaart op te vangen.

IKEA voorspelt dat het een 'aanzienlijk deel van 2022' zal blijven lijden onder leveringsproblemen. Dat zei Inter IKEA, de controleholding boven de groep donderdag.

'Het was in het voorbije jaar moeilijk om alle IKEA-winkels en -magazijnen open te houden', verklaarde CEO Jesper Brodin. 'We zagen een aanzienlijke daling van de beschikbaarheid van producten en dat zal nog een tijdlang doorgaan in het boekjaar 2022.'

In totaal boekten de IKEA-winkels in hun gebroken boekjaar een omzet van omgerekend 41,9 miljard euro. Dat is een opleving van 6 procent in vergelijking met het voorgaande jaar, toen de omzet daalde tot 39,6 miljard, door winkelsluitingen als gevolg van de Covid-19-pandemie.

De bestsellers van het merk, zoals de Pax-kleerkasten of de Billy-boekenkasten, zijn bijzonder getroffen. Door de grote chaos in de wereldwijde bevoorradingsketens stijgen de prijzen voor grondstoffen zoals timmerhout naar nieuwe records.

'Het probleem ligt bij de toegang tot grondstoffen, de productie en de levering ervan', zei Brodin. 'Het zal tijd kosten voordat het wereldwijde transport deze achterstand inhaalt.' De groep heeft zijn toevlucht genomen tot spoorvervoer vanuit Azië om de vertragingen van containerschepen en de stijgende kosten in de scheepvaart op te vangen.